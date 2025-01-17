МОЗ запроваджує візити медсестер для огляду дітей до 4 років вдома

Сімейні медсестри надаватимуть комплексну медико-соціальну допомогу сім'ям з дітьми до чотирьох років вдома за новим порядком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Новий порядок уніфікує підхід до медичного спостереження за дітьми від народження до чотирьох років за програмою "Турбота з народження вдома".

Ці зміни спрямовані на покращення надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям до чотирьох років, щоб кожна дитина отримала кращий старт у житті.

Про програму "Турбота з народження вдома"

Програма передбачає надання підтримки родинам з дітьми з питань імунізації, грудного вигодовування, харчування, позитивного батьківства та раннього виявлення ризиків розвитку.

Так, сімейні медичні сестри здійснюватимуть чотири візити тривалістю від 60 до 90 хвилин додому до сімей з дітьми.

Ще шість консультацій із сімейною медсестрою сім’ї з дітьми можуть отримати в медичних закладах після консультації з лікарем.

"Дані свідчать, що за останні 10 років рівень народжуваності в Україні знизився майже на 40%. Повномасштабна війна ще більше поглибила демографічну кризу. Доступ до якісних медичних послуг — важливий елемент Стратегії демографічного розвитку України", - наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Підготовка медичних працівників

Для підготовки медичних працівників до надання якісних послуг сім’ям з дітьми у 2024 році ЮНІСЕФ спільно з партнерами створив 12 тренінгово-ресурсних центрів у семи регіонах України: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

У 2025 році планується відкрити ще 10 таких центрів.

У цих центрах медичні працівники матимуть змогу покращити свої знання та навички з основних питань раннього розвитку дітей, зокрема щодо:

Консультування батьків з питань рутинної вакцинації.

Підтримки та налагодження грудного вигодовування (до шести місяців) та забезпечення прикорму малюків (з шести місяців до трьох років).

Профілактики травматизму вдома.

Виявлення ознак післяпологової депресії та надання психоемоційної підтримки мамам.

Позитивного батьківства та залучення батька до виховання дитини.

Моніторингу розвитку дитини та скерування до спеціалістів у разі потреби.

Виявлення соціальних ризиків, домашнього насильства та скерування за підтримкою до відповідних служб та інституцій.

У межах пілотної програми медсестри вже здійснюють домашні візити у 15 областях, зокрема у прифронтових та віддалених районах.

Минулого року понад 40 тис. дітей, їхніх батьків та опікунів скористалися послугою домашніх візитів.

Протягом 2025 року програма буде доступною в усіх регіонах України.

Ранше повідомлялось, що в Україні почнуть сертифікувати психологів та психотерапевтів. Сертифікацію психологів здійснюватиме Національна комісія. Психотерапевтів сертифікуватимуть саморегулівні організації (СРО) з міжнародним визнанням. Ці заходи гарантуватимуть, що українці отримуватимуть допомогу від кваліфікованих спеціалістів.

Додамо, в 2024 році Кабінет міністрів вирішив створити міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.