В Україні почнуть сертифікувати психологів та психотерапевтів

Верховна Рада України ухвалила закон №12030 "Про систему охорони психічного здоров’я". Його мета — створити сучасну, ефективну систему, яка відповідатиме європейським стандартам і забезпечуватиме доступ до якісних послуг для всіх громадян. Одним із нововведень закону є система сертифікації фахівців у сфері психічного здоров’я.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Основні положення закону

Прийнятий документ визначає принципи функціонування системи охорони психічного здоров’я в Україні. Серед його ключових цілей:

забезпечення доступу до якісних послуг для людей із психічними розладами;

запобігання виникненню психічних розладів;

усунення факторів, що негативно впливають на психічне здоров’я.

Закон також запроваджує Національну комісію з питань психічного здоров’я — постійно діючий орган, який координуватиме роботу центральних і місцевих органів влади, а також співпрацюватиме з неурядовими організаціями.

Сертифікація фахівців

Одним із найважливіших пунктів, передбачених законом, є запровадження системи безперервного професійного розвитку та сертифікації фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Сертифікацію психологів здійснюватиме Національна комісія. Психотерапевтів сертифікуватимуть саморегулівні організації (СРО) з міжнародним визнанням.

Ці заходи гарантуватимуть, що українці отримуватимуть допомогу від кваліфікованих спеціалістів.

Закон вперше приділяє увагу психічному здоров’ю працівників. Роботодавців зобов’яжуть розробити програми психосоціальної підтримки працівників.

Документ враховує напрацювання Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, положення якого спираються на найкращі світові практики.

Для впровадження закону буде розроблено низку урядових і галузевих нормативних актів. Його реалізація забезпечить доступ до якісних послуг для всіх, включно з дітьми, молоддю, ветеранами та внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, що в травні Кабінет міністрів вирішив створити міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.