В Украине начнут сертифицировать психологов и психотерапевтов

Верховная Рада приняла закон №12030 "О системе охраны психического здоровья". Его цель — создать современную, эффективную систему, отвечающую европейским стандартам и обеспечивающую доступ к качественным услугам для всех граждан. Одним из новшеств закона является система сертификации специалистов в сфере психического здоровья.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

Основные положения закона

Принятый документ определяет принципы функционирования системы здравоохранения в Украине. Среди его ключевых целей:

обеспечение доступа к качественным услугам для людей с психическими расстройствами;

предотвращение возникновения психических расстройств;

устранение факторов, негативно влияющих на психическое здоровье.

Закон также вводит Национальную комиссию по психическому здоровью — постоянно действующий орган, координирующий работу центральных и местных органов власти, а также сотрудничество с неправительственными организациями.

Сертификация специалистов

Одним из важнейших пунктов, предусмотренных законом, является внедрение системы непрерывного профессионального развития и сертификации специалистов в сфере психического здоровья.

Сертификацию психологов будет осуществлять Национальная комиссия. Психотерапевты будут сертифицировать саморегулирующиеся организации (СРО) с международным признанием.

Эти меры будут гарантировать, что украинцы будут получать помощь от квалифицированных специалистов.

Закон впервые уделяет внимание психическому здоровью работников. Работодатели обяжут разработать программы психосоциальной поддержки работников.

Документ учитывает наработку Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской, положения которой опираются на лучшие мировые практики.

Для внедрения закона будет разработан ряд правительственных и отраслевых нормативных актов. Его реализация обеспечит доступ к качественным услугам для всех, включая детей, молодежь, ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что в мае Кабинет министров решил создать межведомственный координационный совет по вопросам охраны психического здоровья и оказание психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины.