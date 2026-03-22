Мир может частично вернуться к удаленной работе из-за нефтяного кризиса

Мир может частично вернуться к отдаленному формату работы на фоне обострения войны на Ближнем Востоке и резкому росту цен на нефть. Международное энергетическое агентство уже призвало правительства принимать срочные меры для снижения спроса на топливо.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Guardian .

Конфликт в регионе, в частности нарушение судоходства через Ормузский пролив, вызвал серьезные перебои на глобальном энергетическом рынке. Это привело к резкому росту цен на бензин, дизель, авиационное топливо и сжиженный газ, а также усугубило риски дефицита.

В ответ агентство уже объявило о самом большом в своей истории высвобождении стратегических нефтяных резервов. В то же время в Международном энергетическом агентстве отмечают, что этого недостаточно, и предлагают комплекс мер по снижению потребления.

Среди ключевых рекомендаций – переход на дистанционную работу, снижение скорости на автомагистралях, развитие общественного транспорта и совместного использования авто. Также предлагается ограничивать движение транспорта в крупных городах по принципу четных и нечетных номеров, сокращать авиаперелеты и оптимизировать использование энергоресурсов в промышленности.

Отдельный упор сделан на уменьшении использования сжиженного газа в транспорте и его перенаправлении на критически важные потребности, в частности для приготовления пищи.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол предупредил, что без быстрого урегулирования конфликта последствия для энергетических рынков и мировой экономики будут только усиливаться.

В настоящее время правительства разных стран уже внедряют антикризисные меры. В частности, в Австрии и Греции ограничили доходность розничных продавцов горючего, а в Великобритании ввели поддержку домохозяйств для оплаты энергоносителей.

Эксперты отмечают, что в условиях затяжного кризиса мир может частично вернуться к практикам периода пандемии COVID-19, в частности, более активному использованию удаленной работы как инструмента снижения энергопотребления.

Отметим, что нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены платить рекордные суммы за физические объемы сырой нефти. Нехватка привычных грузов с Ближнего Востока заставляет переработчиков срочно искать альтернативы в других регионах, что провоцирует резкие ценовые скачки на рынке.