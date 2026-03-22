Світ може частково повернутися до віддаленої роботи через нафтову кризу

Світ може частково повернутися до віддаленого формату роботи на тлі загострення війни на Близькому Сході та різкого зростання цін на нафту. Міжнародне енергетичне агентство вже закликало уряди вживати термінових заходів для зниження попиту на паливо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Guardian.

Конфлікт у регіоні, зокрема порушення судноплавства через Ормузьку протоку, спричинив серйозні перебої на глобальному енергетичному ринку. Це призвело до різкого зростання цін на бензин, дизель, авіаційне паливо та зріджений газ, а також посилило ризики дефіциту.

У відповідь агентство вже оголосило про найбільше у своїй історії вивільнення стратегічних нафтових резервів. Водночас у Міжнародному енергетичному агентстві наголошують, що цього недостатньо, і пропонують комплекс заходів зі зниження споживання.

Серед ключових рекомендацій — перехід на дистанційну роботу, зниження швидкості на автомагістралях, розвиток громадського транспорту та спільного використання авто. Також пропонується обмежувати рух транспорту у великих містах за принципом парних і непарних номерів, скорочувати авіаперельоти та оптимізувати використання енергоресурсів у промисловості.

Окремий акцент зроблено на зменшенні використання зрідженого газу в транспорті та його перенаправленні на критично важливі потреби, зокрема для приготування їжі.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол попередив, що без швидкого врегулювання конфлікту наслідки для енергетичних ринків і світової економіки лише посилюватимуться.

Наразі уряди різних країн уже впроваджують антикризові заходи. Зокрема, в Австрії та Греції обмежили прибутковість роздрібних продавців пального, а у Великій Британії запровадили підтримку домогосподарств для оплати енергоносіїв.

Експерти зазначають, що за умов затяжної кризи світ може частково повернутися до практик періоду пандемії COVID-19, зокрема активнішого використання віддаленої роботи як інструменту зниження енергоспоживання.

Зауважимо, нафтопереробні заводи по всьому світу змушені платити рекордні суми за фізичні обсяги сирої нафти. Брак звичних вантажів з Близького Сходу змушує переробників терміново шукати альтернативи в інших регіонах, що провокує різкі цінові стрибки на ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко