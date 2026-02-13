Мировой автогигант потерял более 50% годовой прибыли и предупредил о сложных временах

Немецкий концерн Mercedes-Benz завершил 2025 год с радикальным падением операционной прибыли до 5,8 млрд евро, что на 57% меньше предыдущих показателей, и объявил о масштабном плане сокращения расходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Неутешительные финансовые результаты

Операционная прибыль группы Mercedes-Benz за 2025 год не оправдала даже пессимистических прогнозов аналитиков, ожидавших цифру на уровне 6,6 млрд евро. Реальный показатель остановился на отметке 5,8 млрд. евро (около 6,9 млрд. долларов США).

Такое стремительное падение повлекло за собой снижение стоимости акций компании на Мюнхенской бирже, которые с начала года уже потеряли около 7% своей цены.

Главные причины кризиса

Руководство компании напрямую связывает финансовые потери с сверхжесткой конкуренцией на китайском рынке и валютными колебаниями. Отдельным ударом для бюджета стали тарифные расходы, по итогам года составили 1 миллиард евро.

Несмотря на это, председатель правления Mercedes-Benz Ола Каллениус отметил, что результаты остались в рамках прогнозов благодаря фокусу на эффективности и гибкости бизнес-процессов в динамичной рыночной среде.

Mercedes-Benz стал очередной жертвой системных проблем, с которыми сталкиваются все европейские производители: от высоких производственных издержек и сбоев в логистике до сложного и дорогостоящего перехода на производство электромобилей.

Компания вынуждена маневрировать между регуляторным давлением и необходимостью сохранять доходность в сегменте люкс.

Прогнозы на 2026 год

Чтобы стабилизировать ситуацию, Mercedes-Benz анонсировал "шквал" запуска новых продуктов и усиления режима экономии в 2026 году.

Компания прогнозирует, что рентабельность продаж может снизиться до 3–5%, однако ожидает, что прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) будет «значительно выше» показателей прошлого года. Выручка при этом должна остаться на уровне 132,2 млрд. евро.

Напомним, в прошлом году пенсионный траст немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz продал долю в японской Nissan Motor Co. за 47,83 млрд иен ($324,65 млн). Представитель Mercedes-Benz 25 августа заявил, что траст планирует продажу принадлежащих ему 3,8% акций Nissan.