Світовий автогігант втратив понад 50% річного прибутку і попередив про складні часи

Mercedes-Benz
Прибутки Mercedes-Benz обвалилися / Depositphotos

Німецький концерн Mercedes-Benz завершив 2025 рік із радикальним падінням операційного прибутку до 5,8 млрд євро, що на 57% менше за попередні показники, та оголосив про масштабний план скорочення витрат.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Невтішні фінансові результати

Операційний прибуток групи Mercedes-Benz за 2025 рік не виправдав навіть песимістичних прогнозів аналітиків, які очікували цифру на рівні 6,6 млрд євро. Реальний показник зупинився на позначці 5,8 млрд євро (близько 6,9 млрд доларів США).

Таке стрімке падіння спричинило зниження вартості акцій компанії на Мюнхенській біржі, які з початку року вже втратили близько 7% своєї ціни.

Головні причини кризи

Керівництво компанії прямо пов'язує фінансові втрати із наджорсткою конкуренцією на китайському ринку та валютними коливаннями. Окремим ударом для бюджету стали тарифні витрати, які за підсумками року склали 1 мільярд євро.

Попри це, голова правління Mercedes-Benz Ола Калленіус зауважив, що результати залишилися в межах прогнозів завдяки фокусу на ефективності та гнучкості бізнес-процесів у динамічному ринковому середовищі.

Mercedes-Benz став черговою жертвою системних проблем, з якими стикаються всі європейські виробники: від високих виробничих витрат і збоїв у логістиці до складного та дорогого переходу на виробництво електромобілів.

Компанія змушена маневрувати між регуляторним тиском та необхідністю зберігати прибутковість у сегменті люкс.

Прогнози на 2026 рік

Аби стабілізувати ситуацію, Mercedes-Benz анонсував "шквал" запусків нових продуктів та посилення режиму економії у 2026 році.

Компанія прогнозує, що рентабельність продажів може знизитися до 3–5%, проте очікує, що прибуток до вирахування відсотків та податків (EBIT) буде «значно вищим» за показники минулого року. Виручка при цьому має залишитися на рівні 132,2 млрд євро.

Нагадаємо, торік пенсійний траст німецького автовиробника Mercedes-Benz продав частку у японській Nissan Motor Co.за 47,83 млрд єн ($324,65 млн). Представник Mercedes-Benz 25 серпня заявив, що траст планує продаж 3,8% акцій Nissan, що належать йому. 

Автор:
Тетяна Бесараб