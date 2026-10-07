Мировой дефицит дизеля грозит новым скачком цен на продукты

Цены на дизельное топливо в мире резко выросли на фоне перебоев в судоходстве из-за Ормузского пролива и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это нанесло ощутимый удар по аграрному сектору — от австралийского штата Виктория до канадской Альберты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В некоторых регионах расходы фермеров на горючее подскочили более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Дизель является одной из основных статей расхода сельхозпроизводителей, особенно при выходе сеялок и уборочной техники в поля.

На рынке усиливается неопределенность доступности энергоресурсов как в текущем, так и в следующем сезоне. Дефицит горючего чревато спровоцировать новую волну продовольственной инфляции. Если себестоимость полевых работ станет слишком высокой, а объемы производства сократятся, сформируется длительный цикл высоких цен на продукты питания.

Экстренные мероприятия в США и координация стран G7

Менее чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США администрация Дональда Трампа пытается найти способы смягчить кризис, который становится политическим бременем для республиканцев:

Белый дом на этой неделе временно разрешил использовать для дальнемагистральных грузовиков и другого транспорта на автодорогах горючее для внедорожной и специальной техники, не облагаемое федеральным налогом (24,4 цента за галлон) и окрашенное в красный цвет;

аналитики утверждают, что такое распоряжение Белого дома вряд ли способно немедленно снизить рыночные цены на топливо;

администрация также обсуждает возможность полного запрета на экспорт дизеля, однако это чревато экономическими проблемами странам-партнерам, в частности Великобритании, которая зависит от поставок из США;

на прошлой неделе страны "Группы семи" (G7) и их партнеры после давления со стороны Вашингтона объявили о намерении расконсервировать до 100 млн баррелей нефти и дизеля по аварийным запасам. Международное энергетическое агентство (МЭА) назначило специальные консультации по обсуждению планов G7.

Воздействие тарифов на потребительскую инфляцию

Параллельно с энергетическим дефицитом давление на стоимость жизни оказывает торговая политика США. Согласно исследованию экономистов Федерального резервного банка Нью-Йорка Мэри Амити и Себастьяна Хайзе, а также профессора экономики Колумбийского университета Дэвида Вайнштейна за каждый процентный пункт повышения средних пошлин цены на потребительские товары через год растут ориентировочно на четверть процента.

Приблизительно две трети этого эффекта возникает из-за подорожания импортных товаров, а остальная треть — опосредованно: из-за роста расходов американских компаний на импортные узлы и материалы и повышения наценок на фоне более дорогого импорта конкурентов.

Трое из этих авторов в феврале — за неделю до того, как Трамп проиграл свое тарифное дело в Верховном суде США — вызвали волну критики экономического советника Белого дома Кевина Хассетта из-за доказывания факта, что около 90% бремени тарифов 2025 года легло на американский бизнес и потребителей, несмотря на заявления администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые цены на продукты выросли до максимума с 2022 года и стало известно о самых дорогих товарах. Мировые цены на продукты питания выросли в августе до самого высокого уровня с конца 2022 года. Эскалация геополитической напряженности и экстремальные погодные условия усугубляют беспокойство по поставкам из ключевых регионов-производителей.