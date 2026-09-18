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Дата публикации

Грузовые перевозки – только начало: как рекордные цены на дизель могут ударить по экономике США

дизель
Высокие цены на дизель могут ударить по экономике США / Depositphotos

Цена дизельного горючего в США достигла исторического максимума — $6,31 за галлон ($1,67/л). Наибольшее удорожание сначала испытывают грузовые перевозчики, но впоследствии оно может повлиять на стоимость доставки, продуктов и других товаров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

По словам экспертов, проблема связана не только с ценами на нефть. На рынок давит нехватка доступных мощностей по переработке нефти. Часть предприятий не работает из-за перебоев, связанных с войнами и атаками.

В Калифорнии цена дизеля уже достигла $8 за галлон ($2,11/л), сообщили в Norfolk Southern.

Дорогой дизель может добраться до магазинов

Дизель широко используется для грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники. Поэтому его удорожание увеличивает расходы по перевозке товаров.

"Высшие цены на дизельное топливо распространятся по всей экономике, и потребители столкнутся с более высокими затратами на обычные доставляемые грузовиками товары и услуги, такие как ремонт жилья", — сказал глобальный руководитель отдела рыночной стратегии TradeStation Group Дэвид Рассел.

По словам Кармит Глик из Ship4wd, последствия могут проявиться в стоимости фрахта, доставке еды, работе сельскохозяйственной техники и отоплении.

В то же время, потребители почувствуют это не сразу. По оценке Глик, дополнительные расходы могут попасть в цены на продукты и доставку через несколько недель после удорожания топлива.

Что будет зимой

Аналитики отмечают, что стоимость горючего для отопления домов также может возрасти. Цены на мазут тесновато соединены с ценами на дизель. По оценке Национальной ассоциации директоров по энергетической помощи, если нынешние цены сохранятся, отопление мазутом этой зимой может стоить американцам на 31% больше.

Дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности перебоев с поставками нефти и работы нефтеперерабатывающих заводов. Эксперты отмечают, что из-за высокой загрузки доступных мощностей рынок имеет ограниченные возможности быстро компенсировать новые перебои.

Цены на дизель в Украине

По состоянию на 17 сентября, несмотря на ожидания рынка, крупнейшие сети АЗС удержали розничную цену дизеля ниже 100 грн/л, хотя топливо уже приблизилось к этой отметке. В то же время, для корпоративных клиентов снизили размер скидок.

Средняя цена дизельного горючего в Украине 17 сентября выросла до 98,24 грн/л. Некоторые сети уже установили цену почти на уровне 100 грн/л, а оптовые предложения в некоторых регионах превысили эту отметку.

По словам эксперта рынка нефтепродуктов, директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, в целом "топливный" кризис накрыл весь мир .

"95% "светлых" нефтепродуктов – бензина и дизтоплива – мы импортируем, то есть покупаем на мировом рынке. И в соответствии с мировыми ценами. К ним еще добавляется премия зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика. То есть Украина импортирует горючее вместе с ценой", — пояснил он.

Напомним, 11 сентября стоимость дизельного горючего в США впервые в истории превысила $6 за галлон (1,59$/л). Удорожание горючего чревато новым витком инфляции, поскольку растут затраты на логистику, сельскохозяйственную технику и перевозку посылок.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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