Вантажні перевезення – лише початок: як рекордні ціни на дизель можуть вдарити по економіці США

Ціна дизельного пального у США досягла історичного максимуму — $6,31 за галон ($1,67/л). Найбільше подорожчання спочатку відчувають вантажні перевізники, але згодом воно може вплинути на вартість доставки, продуктів та інших товарів.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

За словами експертів, проблема пов'язана не лише з цінами на нафту. На ринок тисне нестача доступних потужностей з переробки нафти. Частина підприємств не працює через перебої, пов'язані з війнами та атаками.

У Каліфорнії ціна дизеля вже досягла $8 за галон ($2,11/л), повідомили в Norfolk Southern.

Дорогий дизель може дістатися магазинів

Дизель широко використовують вантажівки, сільськогосподарська та будівельна техніка. Тому його подорожчання збільшує витрати на перевезення товарів.

"Вищі ціни на дизельне пальне поширяться по всій економіці, і споживачі зіткнуться з вищими витратами на звичайні товари, що доставляються вантажівками, та послуги, такі як ремонт житла", — сказав глобальний керівник відділу ринкової стратегії TradeStation Group Девід Рассел.

За словами Карміт Глік із Ship4wd, наслідки можуть проявитися у вартості фрахту, доставки їжі, роботи сільськогосподарської техніки та опалення.

Водночас споживачі відчують це не одразу. За оцінкою Глік, додаткові витрати можуть потрапити в ціни на продукти та доставку через кілька тижнів після подорожчання пального.

Що буде взимку

Аналітики зауважують, що вартість пального для опалення будинків також може зрости. Ціни на мазут тісно пов'язані з цінами на дизель. За оцінкою Національної асоціації директорів з енергетичної допомоги, якщо нинішні ціни збережуться, опалення мазутом цієї зими може коштувати американцям на 31% більше.

Подальша динаміка залежатиме від тривалості перебоїв із постачанням нафти та роботи нафтопереробних заводів. Експерти зазначають, що через високе завантаження доступних потужностей ринок має обмежені можливості швидко компенсувати нові перебої.

Ціни на дизель в Україні

Станом на 17 вересня, опри очікування ринку, найбільші мережі АЗС поки втримали роздрібну ціну дизеля нижче 100 грн/л, хоча пальне вже наблизилося до цієї позначки. Водночас для корпоративних клієнтів знизили розмір знижок.

Середня ціна дизельного пального в Україні 17 вересня зросла до 98,24 грн/л. Окремі мережі вже встановили ціну майже на рівні 100 грн/л, а гуртові пропозиції в деяких регіонах перевищили цю позначку.

За словами експерта ринку нафтопродуктів, директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, загалом "паливна" криза накрила весь світ.

"95% "світлих" нафтопродуктів – бензину і дизпального – ми імпортуємо, тобто купуємо на світовому ринку. І відповідно за світовими цінами. До них ще додається премія закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика. Тобто Україна імпортує пальне разом з ціною", — пояснив він.

Нагадаємо, 11 вересня вартість дизельного пального в США вперше в історії перевищила $6 за галон (1,59 $ / л). Подорожчання пального загрожує новим витком інфляції, оскільки зростають витрати на логістику, сільськогосподарську техніку та перевезення посилок.