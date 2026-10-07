Світовий дефіцит дизелю загрожує новим стрибком цін на продукти

Ціни на дизельне пальне у світі різко зросли на тлі перебоїв у судноплавстві через Ормузький протоку та українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Це завдало відчутного удару по аграрному сектору — від австралійського штату Вікторія до канадської Альберти.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

У деяких регіонах витрати фермерів на пальне підскочили більш ніж на 50% порівняно з минулим роком. Дизель є однією з основних статей витрат сільгоспвиробників, особливо під час виходу сівалок і збиральної техніки в поля.

На ринку посилюється невизначеність щодо доступності енергоресурсів як у поточному, так і в наступному сезоні. Дефіцит пального загрожує спровокувати нову хвилю продовольчої інфляції. Якщо собівартість польових робіт стане надто високою, а обсяги виробництва скоротяться, сформується довготривалий цикл високих цін на харчові продукти.

Екстрені заходи в США та координація країн G7

Менш ніж за місяць до проміжних виборів до Конгресу США адміністрація Дональда Трампа намагається знайти способи пом'якшити кризу, яка стає політичним тягарем для республіканців:

Білий дім цього тижня тимчасово дозволив використовувати для далекомагістральних вантажівок та іншого транспорту на автошляхах пальне для позашляхової та спеціальної техніки, яке не обкладається федеральним податком (24,4 цента за галон) і забарвлене в червоний колір;

аналітики стверджують, що таке розпорядження Білого дому навряд чи здатне негайно знизити ринкові ціни на пальне;

адміністрація також обговорює можливість повної заборони на експорт дизелю, проте це загрожує економічними проблемами країнам-партнерам, зокрема Великій Британії, яка залежить від постачань зі США;

минулого тижня країни "Групи семи" (G7) та їхні партнери після тиску з боку Вашингтона оголосили про намір розконсервувати до 100 млн барелів нафти та дизелю з аварійних запасів. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) призначило спеціальні консультації для обговорення планів G7.

Вплив тарифів на споживчу інфляцію

Паралельно з енергетичним дефіцитом тиск на вартість життя чинить торговельна політика США. Згідно з дослідженням економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка Мері Аміті та Себастьяна Хайзе, а також професора економіки Колумбійського університету Девіда Вайнштейна, за кожний відсотковий пункт підвищення середніх мит ціни на споживчі товари через рік зростають орієнтовно на чверть відсотка.

Приблизно дві третини цього ефекту виникає через подорожчання імпортних товарів, а решта одна третина — опосередковано: через зростання витрат американських компаній на імпортні вузли й матеріали та підвищення націнок на тлі дорожчого імпорту конкурентів.

Троє з цих авторів у лютому — за тиждень до того, як Трамп програв свою тарифну справу у Верховному суді США — викликали хвилю критики економічного радника Білого дому Кевіна Хассетта через доведення факту, що близько 90% тягаря тарифів 2025 року лягло на американський бізнес і споживачів, попри заяви адміністрації про неінфляційний характер мит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові ціни на продукти зросли до максимуму з 2022 року та стало відомо про товари, які дорожчають найшвидше. Світові ціни на продукти харчування зросли у серпні до найвищого рівня з кінця 2022 року. Ескалація геополітичної напруженості та екстремальні погодні умови посилюють занепокоєння щодо постачань із ключових регіонів-виробників.