Торговый профицит Китая впервые в истории превысил $1 трлн, что явилось рекордом в мировой торговле, ведь такого превышения экспорта над импортом еще не достигала ни одна страна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным, опубликованным в понедельник таможней Китая, за первые 11 месяцев этого года профицит торгового баланса Китая в долларовом эквиваленте составил 1,08 трлн.

Заметим, что профицит торговли — это ситуация, когда стоимость экспорта (товаров и услуг, продаваемых за границу) превышает стоимость импорта (товаров и услуг, покупаемых из-за границы) за определенный период, что приводит к положительному торговому балансу. Простыми словами, страна зарабатывает больше денег от продажи своих товаров за границу, чем тратит на покупку иностранных товаров.

В январе прошлого года Китай объявил, что положительное сальдо его торгового баланса достигло почти $1 трлн (993 миллиарда долларов). В 2025 году КНР преодолела этот рубеж за 11 месяцев. Профицит вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, привели к падению китайского экспорта в США почти на 20%. Но Китай почти также сократил закупки американской сои и других товаров, продолжая при этом продавать в США втрое больше, чем покупает.

Но 30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которой объявили о новом торговом соглашении. Она предполагает понижение тарифов на китайский импорт в обмен на ряд значительных уступок со стороны Пекина. Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%.

Кроме того, экспорт китайских товаров в другие регионы, особенно в Юго-Восточную Азию, быстро вырос. Экономисты считают, что некоторые из этих поставок в Юго-Восточную Азию, которые увеличились на 8% в ноябре, позже попадают в США.

Также Пекин резко увеличил продажи других стран. Да, Китай продает в страны ЕС вдвое больше, чем покупает. Профицит Китая в торговле с Евросоюзом в этом году тоже вырос.

Для сравнения, дефицит внешней торговли США в прошлом году составил 1,2 трлн долларов.

Китайские экспортеры повышают цены на военно-промышленную продукцию для российских покупателей. Они используют зависимость Кремля от их поставок, возросшую из-за ограничения импорта западными санкциями.