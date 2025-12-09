Світовий рекорд: у Китаї вперше перевищення експорту над імпортом перетнуло позначку у $1 трлн попри мита Трампа

Торговий профіцит Китаю вперше в історії перевищив $1 трлн, що стало рекордом у світовій торгівлі, адже такого перевищення експорту над імпортом ще не досягала жодна країна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Згідно з даними, опублікованими в понеділок митницею Китаю, за перші 11 місяців цього року профіцит торговельного балансу Китаю в доларовому еквіваленті становив 1,08 трлн.

Зауважимо, що профіцит торгівлі — це ситуація, коли вартість експорту (товарів і послуг, що продаються за кордон) перевищує вартість імпорту (товарів і послуг, що купуються з-за кордону) за певний період, що призводить до позитивного торгового балансу. Простими словами, країна заробляє більше грошей від продажу своїх товарів за кордон, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів.

У січні минулого року Китай оголосив, що позитивне сальдо його торговельного балансу майже сягнуло $1 трлн (993 мільярдів доларів). 2025 року КНР подолала цей рубіж за 11 місяців. Профіцит зріс на 21,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призвели до падіння китайського експорту до США майже на 20%. Але Китай майже так само скоротив закупівлі американської сої та інших товарів, продовжуючи при цьому продавати в США втричі більше, ніж купує.

Але 30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном , під час якої оголосили про нову торговельну угоду. Вона передбачає зниження тарифів на китайський імпорт в обмін на низку значних поступок з боку Пекіна. Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%.

Крім того, експорт китайських товарів до інших регіонів, особливо до Південно-Східної Азії, швидко зріс. Економісти вважають, що деякі з цих поставок до Південно-Східної Азії, які збільшилися на 8% у листопаді, пізніше потрапляють до США.

Також Пекін різко збільшив продажі в інші країни. Так, Китай продає до країн ЄС удвічі більше, ніж купує. Профіцит Китаю у торгівлі з Євросоюзом цього року теж помітно зріс.

Для порівняння, дефіцит зовнішньої торгівлі США минулого року становив 1,2 трлн доларів.

При цьому китайські експортери підвищують ціни на військово-промислову продукцію для російських покупців. Вони використовують залежність Кремля від їхніх поставок, що зросла через обмеження імпорту західними санкціями.