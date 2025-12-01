Росія вперше випускає облігації в юанях: дефіцит бюджету вп’ятеро перевищить заплановану цифру

Росія планує випустити свої перші державні облігації, деноміновані в юанях, на внутрішньому ринку, що допоможе їй залучити вкрай необхідні кошти, а також підтримає прагнення Китаю збільшити використання своєї валюти на міжнародних ринках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Міністерство фінансів Росії 2 грудня почне приймати пропозиції інвесторів щодо двох серій внутрішніх облігацій з фіксованою ставкою в китайській валюті, з терміном погашення від трьох (зі ставкою 6,25%-6,5%) до семи років ( зі ставкою 7,5%) і купонним періодом 182 дні. Номінальна вартість кожної облігації становитиме 10 000 юанів.

Уряд РФ вперше розмістить державний борг у китайських юанях, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який за підсумками року майже вп’ятеро перевищить заплановану цифру.

Таким чином Москва прагне залучити додаткові кошти на тлі зростання військових витрат та падіння доходів від експорту нафти.

Bloomberg пише, що РФ позбавлена доступу до фінансування в доларах та євро, тому Москва має стимули для збільшення боргу в юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм призвело до надлишку китайської валюти у місцевих експортерів.

Продаж облігацій також знаменує собою крок вперед у прагненні Пекіна створити світову валюту, більш сумісну з його економічним та політичним впливом.

"Цей крок є важливою демонстрацією локалізованого застосування інтернаціоналізації юаня та ключовим показником розвитку світового фінансового ландшафту. З довгострокової точки зору, випуск Росією юанєвих суверенних облігацій призводить до структурного зрушення в тенденції до дедоларизації", – вважає Хелена Фан, аналітик China Chengxin International Credit Rating Co.

Ідея продавати внутрішній суверенний борг у юанях виникла в РФ у 2015 році, через рік після анексії Криму та перших санкцій. Війна в Україні з 2022 року ще більше ізолювала Москву на міжнародному рівні, залишивши Китай одним із небагатьох її економічних та фінансових партнерів.

Ще в 2023 році китайський юань випередив євро і став другою за величиною світовою валютою, що використовується у глобальному торговому фінансуванні.

За даними китайської митниці, дефіцит торговельного балансу Китаю з Росією зріс до 19 мільярдів доларів за перші 10 місяців цього року, що є найвищим показником за період з 2022 року.

Нагадаємо, Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.