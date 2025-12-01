Россия впервые выпускает облигации в юанях: дефицит бюджета в пять раз превысит запланированную цифру

Россия планирует выпустить первые государственные облигации, деноминированные в юанях, на внутреннем рынке, что поможет ей привлечь крайне необходимые средства, а также поддержит стремление Китая увеличить использование своей валюты на международных рынках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Министерство финансов России 2 декабря начнет принимать предложения инвесторов по двум сериям внутренних облигаций с фиксированной ставкой в китайской валюте, со сроком погашения от трех (со ставкой 6,25%-6,5%) до семи лет (со ставкой 7,5%) и купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость каждой облигации составит 10 000 юаней.

Правительство РФ впервые разместит государственный долг в китайских юанях, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который по итогам года почти в пять раз превысит запланированную цифру.

Таким образом, Москва стремится привлечь дополнительные средства на фоне роста военных расходов и падения доходов от экспорта нефти.

Bloomberg пишет, что РФ лишена доступа к финансированию в долларах и евро, поэтому Москва имеет стимулы для увеличения долга в юанях, поскольку резкий рост профицита торгового баланса с Китаем привел к излишку китайской валюты у местных экспортеров.

Продажа облигаций также знаменует шаг вперед в стремлении Пекина создать мировую валюту, более совместимую с его экономическим и политическим влиянием.

"Этот шаг является важной демонстрацией локализованного применения интернационализации юаня и ключевым показателем развития мирового финансового ландшафта. С долгосрочной точки зрения, выпуск Россией суверенных юаневых облигаций приводит к структурному сдвигу в тенденции к дедолларизации", - считает Хелена Фан, аналитик China Chengxin International Credit Rating Co.

Идея продавать внутренний суверенный долг в юанях возникла у РФ в 2015 году, через год после аннексии Крыма и первых санкций. Война в Украине с 2022 года еще больше изолировала Москву на международном уровне, оставив Китай одним из немногих ее экономических и финансовых партнеров.

Еще в 2023 году китайский юань опередил евро и стал второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании.

По данным китайской таможни, дефицит торгового баланса Китая с Россией вырос до 19 миллиардов долларов за первые 10 месяцев этого года, что является самым высоким показателем за период с 2022 года.

Напомним, Министерство экономики России прогнозирует, что продажи природного газа в Китай будут значительно менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.