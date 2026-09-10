Мировой спрос на уголь может возрасти до 8,94 млрд тонн из-за войны США и Ирана

В 2026 году мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% и достигнет исторического максимума в 8,94 миллиарда тонн. Главной причиной смещения энергетического баланса стал конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало незначительное сокращение потребления угля в текущем году.

Однако перебои с поставкой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне войны между США и Ираном спровоцировали скачок цен на энергоносители.

Страны, обладающие свободными угольными мощностями, начали активно замещать ими газ в производстве электроэнергии. Потребление существенно выросло в Европе, Японии, Южной Корее, Китае и других ключевых рынках.

По данным МЭА, дальнейшая динамика рынка зависит от возобновления судоходства в Заливе:

При открытии Ормузского пролива: спрос на уголь может пойти на спад уже в 2027 году;

спрос на уголь может пойти на спад уже в 2027 году; В случае длительной блокады СПГ: потребление угля будет расти и дальше.

Мировая добыча угля в 2026 году несколько сократится, но уже третий год будет удерживаться выше отметки в 9 миллиардов тонн.

Дополнительное давление на рынок оказывает Китай — крупнейший мировой производитель, где добыча упала из-за масштабных проверок безопасности после майской аварии на одной из шахт.

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.