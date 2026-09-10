- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Мировой спрос на уголь может возрасти до 8,94 млрд тонн из-за войны США и Ирана
В 2026 году мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% и достигнет исторического максимума в 8,94 миллиарда тонн. Главной причиной смещения энергетического баланса стал конфликт на Ближнем Востоке.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало незначительное сокращение потребления угля в текущем году.
Однако перебои с поставкой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне войны между США и Ираном спровоцировали скачок цен на энергоносители.
Страны, обладающие свободными угольными мощностями, начали активно замещать ими газ в производстве электроэнергии. Потребление существенно выросло в Европе, Японии, Южной Корее, Китае и других ключевых рынках.
По данным МЭА, дальнейшая динамика рынка зависит от возобновления судоходства в Заливе:
- При открытии Ормузского пролива: спрос на уголь может пойти на спад уже в 2027 году;
- В случае длительной блокады СПГ: потребление угля будет расти и дальше.
Мировая добыча угля в 2026 году несколько сократится, но уже третий год будет удерживаться выше отметки в 9 миллиардов тонн.
Дополнительное давление на рынок оказывает Китай — крупнейший мировой производитель, где добыча упала из-за масштабных проверок безопасности после майской аварии на одной из шахт.
Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.