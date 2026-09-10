Світовий попит на вугілля може зрости до 8,94 млрд тонн через війну США та Ірану

У 2026 році світовий попит на вугілля зросте на 1,2% і досягне історичного максимуму у 8,94 мільярда тонн. Головною причиною зміщення енергетичного балансу став конфлікт на Близькому Сході.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозувало незначне скорочення споживання вугілля цього року.

Проте перебої з постачанням нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) через Ормузьку протоку на тлі війни між США та Іраном спровокували стрибок цін на енергоносії.

Країни, що мають вільні вугільні потужності, почали активно заміщувати ними газ у виробництві електроенергії. Споживання суттєво зросло в Європі, Японії, Південній Кореї, Китаї та на інших ключових ринках.

За даними МЕА, подальша динаміка ринку залежить від відновлення судноплавства в Затоці:

За умови відкриття Ормузької протоки: попит на вугілля може піти на спад уже у 2027 році;

попит на вугілля може піти на спад уже у 2027 році; У разі тривалої блокади ЗПГ: споживання вугілля зростатиме й надалі.

Світовий видобуток вугілля у 2026 році дещо скоротиться, але вже третій рік поспіль утримуватиметься вище позначки у 9 мільярдів тонн.

Додатковий тиск на ринок чинить Китай — найбільший світовий виробник, де видобуток впав через масштабні перевірки безпеки після травневої аварії на одній із шахт.

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.