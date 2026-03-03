Мировые акции стремительно падают из-за эскалации конфликта в Персидском заливе

Эскалация конфликта в зоне Персидского залива спровоцировала обвал на мировых фондовых рынках. Инвесторы реагируют на прогнозы официальных лиц США и Израиля о длительной военной кампании против Ирана, которая может занять несколько недель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию New York Times.

Отмечается, что американский индекс S&P 500 потерял около 2 процентов, что нивелировало всю прибыль индекса с начала года.

Аналогичное падение продемонстрировали Dow Jones и Nasdaq, тогда как индекс малых компаний Russell 2000 обвалился почти на 4 процента из-за более высокой уязвимости к экономическим колебаниям.

Энергетические рынки

Ситуация в Ормузском проливе, который является критически важным маршрутом для мирового экспорта топлива, повлекла за собой резкий скачок цен на энергоносители.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 7 процентов и превысила отметку в 80 долларов за баррель, достигнув максимума с середины 2024 года.

Внутренний рынок США тоже отреагировал мгновенно: цена на бензин за ночь подскочила на 11 центов.

Параллельно Катар приостановил производство сжиженного природного газа и продуктов нефтехимии после атак на свои объекты, что привело к двукратному росту цен на газ в Европе за последние два дня.

Ожидания по инфляции

Стремительное подорожание энергоресурсов усилило опасения инвесторов по поводу новой волны инфляции. На рынке сформировалось убеждение, что продолжительный конфликт заставит Федеральную резервную систему США отказаться от запланированного снижения процентных ставок.

Администрация Трампа предупредила о возможности затяжной войны, что придало неопределенности финансовым прогнозам.

Аналитики ING отмечают, что сочетание высоких цен на энергию и сбоев в снабжении происходит в критический момент, когда мировая экономика еще не оправилась от предыдущих тарифных шоков.

Ситуация на международных площадках

Падение охватило все ключевые рынки Азии и Европы. Южнокорейский индекс упал на 7%, японские акции потеряли 3%, а европейский Stoxx Europe 600 продемонстрировал аналогичное понижение.

В то же время, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,1 процента, что отражает подъем стоимости заимствований для бизнеса и потребителей.

На валютном рынке наблюдается укрепление доллара США на 0,8 процента, поскольку инвесторы рассматривают его как защитный актив, в то время как цена на золото продемонстрировала незначительное снижение до уровня 5200 долларов за унцию.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.

28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.