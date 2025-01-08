Мировые цены на какао снижаются: какие причины

Цены на какао значительно снизились. Причиной стала переоценка трейдерами своих позиций после того, как Intercontinental Exchange Inc. (ICE) ввела меры по уменьшению рыночной нестабильности.

Об этом пишет Bloomberg.

Причины снижения цен

Отмечается, что контракт на какао в Лондоне снизился на 4,8%. Причиной послужило уменьшение уровней подотчетности контрактов — пороговые значения, по которым трейдеры обязаны раскрывать дополнительную информацию о своих позициях. Новая политика вступает в силу 13 января.

Циркуляр свидетельствует, что некоммерческим игрокам, вероятно, придется добиться уровня подотчетности до ближайшего понедельника, отмечают эксперты. Они видят логику в принятых мерах, однако их эффективность в уменьшении рыночной волатильности остается под вопросом и требует времени для оценки.

Уточняется, что обновление не требует от торговых домов ликвидировать позиции, превышающие уровень подотчетности, поскольку такие позиции могут быть необходимы для хеджирования риска, связанного с физическими объемами.

Фьючерсы на какао: что известно

В прошлом году фьючерсы на какао выросли почти втрое, став одним из самых эффективных товаров. Этот рост сделал удержание позиций более дорогим, что побудило трейдеров покинуть рынок.

Как следствие, ликвидность снизилась, а какао стало уязвимым к значительным колебаниям.

Сегодня, 8 января, цены на какао в Нью-Йорке снизились на 6,3%, достигнув минимума с 30 декабря.

Напомним, в декабре 2024 года фьючерсы на какао достигли наивысшего уровня за последние семь месяцев из-за ухудшения перспектив урожая в Западной Африке – главном регионе-производителе. Цена на какао в Нью-Йорке поднялась на 4,6%, до 10 305 долларов за тонну, а в Лондоне – на 4,4%.