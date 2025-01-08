Світові ціни на какао знижуються: які причини

Ціни на какао значно знизились. Причиною стало переоцінювання трейдерами своїх позицій після того, як Intercontinental Exchange Inc. (ICE) запровадила заходи для зменшення ринкової нестабільності.

Про це пише Bloomberg.

Причини зниження цін

Зазначається, що контракт на какао у Лондоні знизився на 4,8%. Причиною стало зменшення рівнів підзвітності контрактів — порогові значення, за якими трейдери зобов’язані розкривати додаткову інформацію про свої позиції. Нова політика набуває чинності 13 січня.

Циркуляр свідчить, що некомерційним гравцям, ймовірно, доведеться досягти рівня підзвітності до найближчого понеділка, зазначають експерти. Вони вбачають логіку у вжитих заходах, проте їх ефективність у зменшенні ринкової волатильності залишається під питанням і потребує часу для оцінки.

Уточнюється, що оновлення не вимагає від торгових домів ліквідувати позиції, що перевищують рівень підзвітності, оскільки такі позиції можуть бути необхідними для хеджування ризику, пов'язаного з фізичними обсягами.

Ф’ючерси на какао: що відомо

Минулого року ф’ючерси на какао зросли майже втричі, ставши одним із найефективніших товарів. Це зростання зробило утримання позицій дорожчим, що спонукало трейдерів покинути ринок.

Як наслідок, ліквідність знизилася, а какао стало вразливим до значних коливань.

Сьогодні, 8 січня, ціни на какао в Нью-Йорку знизилися на 6,3%, досягнувши мінімуму з 30 грудня.

Нагадаємо, в грудні 2024 року ф'ючерси на какао досягли найвищого рівня за останні сім місяців через погіршення перспектив урожаю в Західній Африці — головному регіоні-виробнику. Ціна на какао в Нью-Йорку піднялася на 4,6%, до 10 305 доларів за тонну, а в Лондоні — на 4,4%.