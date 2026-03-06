Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировые цены на нефть снизились впервые за неделю: причины и прогнозы

нефть
Цены на нефть упали

Мировые цены на нефть снизились в пятницу впервые за шесть дней на фоне новостей о возможном вмешательстве американского правительства в фьючерсный рынок, чтобы ослабить ограничения поставок, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1% до 84,46 доллара за баррель, а цена на West Texas Intermediate снизилась на 1,3%, зафиксировавшись на отметке 79,93 доллара.

Снижение произошло после стремительного недельного роста, спровоцированного обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива.

Министерство финансов США рассматривает нетипичные для рынка инструменты влияния на стоимость энергоносителей из-за финансовых операций на рынке фьючерсов.

Кроме финансовых манипуляций, американские власти начали выдавать специальные разрешения на закупку находящейся под санкциями на танкерах российской нефти .

Такие шаги направлены на преодоление дефицита поставок, возникшего из-за остановки ключевых логистических путей, по которым обычно проходит пятая часть ежедневного мирового объема нефти.

Реакция рынка

Первые разрешения на закупку подсанкционной российской нефти получили индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые уже приобрели миллионы баррелей сырья.

По данным аналитической компании Kpler, в акватории Индийского океана и Сингапурского пролива находится около 30 миллионов баррелей загруженной российской нефти.

Возврат этих объемов на рынок должен компенсировать потери приостановки добычи и переработки на Ближнем Востоке, где война привела к простою заводов по сжижению природного газа.

Напомним, 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, из-за рисков в Ормузском проливе рассматривает возможность переориентации на уже находящиеся вблизи ее территориальных вод российские грузы. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.

Автор:
Татьяна Бессараб