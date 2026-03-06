Мировые цены на нефть снизились впервые за неделю: причины и прогнозы

Мировые цены на нефть снизились в пятницу впервые за шесть дней на фоне новостей о возможном вмешательстве американского правительства в фьючерсный рынок, чтобы ослабить ограничения поставок, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1% до 84,46 доллара за баррель, а цена на West Texas Intermediate снизилась на 1,3%, зафиксировавшись на отметке 79,93 доллара.

Снижение произошло после стремительного недельного роста, спровоцированного обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива.

Министерство финансов США рассматривает нетипичные для рынка инструменты влияния на стоимость энергоносителей из-за финансовых операций на рынке фьючерсов.

Кроме финансовых манипуляций, американские власти начали выдавать специальные разрешения на закупку находящейся под санкциями на танкерах российской нефти .

Такие шаги направлены на преодоление дефицита поставок, возникшего из-за остановки ключевых логистических путей, по которым обычно проходит пятая часть ежедневного мирового объема нефти.

Реакция рынка

Первые разрешения на закупку подсанкционной российской нефти получили индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые уже приобрели миллионы баррелей сырья.

По данным аналитической компании Kpler, в акватории Индийского океана и Сингапурского пролива находится около 30 миллионов баррелей загруженной российской нефти.

Возврат этих объемов на рынок должен компенсировать потери приостановки добычи и переработки на Ближнем Востоке, где война привела к простою заводов по сжижению природного газа.

Напомним, 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, из-за рисков в Ормузском проливе рассматривает возможность переориентации на уже находящиеся вблизи ее территориальных вод российские грузы. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.