Світові ціни на нафту знизилися вперше за тиждень: причини та прогнози

Світові ціни на нафту знизилися у п’ятницю вперше за шість днів на тлі новин про можливе втручання американського уряду у ф’ючерсний ринок, щоб послабити обмеження поставок, спричинені війною на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,1% до 84,46 долара за барель, а ціна на West Texas Intermediate знизилася на 1,3%, зафіксувавшись на позначці 79,93 долара.

Зниження відбулося після стрімкого тижневого зростання, спровокованого загостренням воєнного конфлікту на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки.

Міністерство фінансів США розглядає нетипові для ринку інструменти впливу на вартість енергоносіїв через фінансові операції на ринку ф’ючерсів.

Окрім фінансових маніпуляцій, американська влада почала видавати спеціальні дозволи на закупівлю російської нафти, що перебуває під санкціями на танкерах.

Такі кроки спрямовані на подолання дефіциту постачань, що виник через зупинку ключових логістичних шляхів, якими зазвичай проходить п'ята частина щоденного світового обсягу нафти.

Реакція ринку

Перші дозволи на закупівлю підсанкційної російської нафти отримали індійські нафтопереробні заводи, які вже придбали мільйони барелів сировини.

За даними аналітичної компанії Kpler, в акваторії Індійського океану та Сінгапурської протоки наразі перебуває близько 30 мільйонів барелів завантаженої російської нафти.

Повернення цих обсягів на ринок має компенсувати втрати від призупинення видобутку та переробки на Близькому Сході, де війна призвела до простою заводів зі зрідження природного газу.

Нагадаємо, 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, через ризики в Ормузькій протоці розглядає можливість переорієнтації на російські вантажі, що вже перебувають поблизу її територіальних вод. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.