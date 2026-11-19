Цены на пшеницу на ведущих мировых биржах в Европе и США пошли вниз, нивелировав предыдущий рост, вызванный новостями о повреждении Крымского моста. На котировки давят ожидания нового урожая, укрепления доллара и предстоящие переговоры лидеров США, Китая и России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Latifundist.

В среду, 18 ноября, декабрьские фьючерсы на пшеницу на европейской бирже Euronext снизились на 1,1 % – до 233,25 евро/т , хотя днем ранее котировки достигали почти четырехнедельного максимума (238,75 евро/т).

Еще более существенным было падение на Чикагской товарной бирже (CBOT), где цена обвалилась на 4,2 % - до $5,70 за бушель .

Почему цены вернулись к понижению

Предыдущий скачок стоимости зерна был связан с опасениями по поводу перебоев в российском экспорте из-за повреждения Крымского моста. Однако рынок быстро скорректировался из-за ряда факторов:

Поступление нового урожая. Зерно из стран Южного полушария в ближайшее время увеличит мировое предложение пшеницы.

Адаптация к рискам. По словам трейдеров, судоходство в Азово-Черноморском регионе уже существенно сократилось из-за атак дронов, так что ситуация в Черном море существенно не изменилась, а острый дефицит экспортного предложения возможен только ближе к марту.

Общее падение сырья и сильный доллар. На товарных рынках ухудшилось настроение на фоне удешевления нефти и золота. В то же время укрепление доллара США делает американское зерно более дорогим и менее конкурентным на мировом рынке.

Следом за пшеницей на бирже в Чикаго подешевели и другие культуры: декабрьские фьючерсы на кукурузу упали на 2,5 % (до $ 4,35½ за бушель), а январские контракты на сою – на 0,7 % (до $ 12,16¾ за бушель).

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что до этого получившая повреждение арка автомобильного моста теперь перестала существовать. Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.