Ціни на пшеницю на провідних світових біржах у Європі та США пішли вниз, нівелювавши попереднє зростання, викликане новинами про пошкодження Кримського мосту. На котирування тиснуть очікування нового врожаю, зміцнення долара та майбутні переговори лідерів США, Китаю і Росії.

Як пише Dilo,про це повідомляє Latifundist.

У середу, 18 листопада, грудневі ф'ючерси на пшеницю на європейській біржі Euronext знизилися на 1,1% — до 233,25 євро/т, хоча днем раніше котирування сягали майже чотиритижневого максимуму (238,75 євро/т).

Ще суттєвішим було падіння на Чиказькій товарній біржі (CBOT), де ціна обвалилася на 4,2% — до $5,70 за бушель.

Чому ціни повернулися до зниження

Попередній стрибок вартості зерна був пов'язаний із побоюваннями щодо перебоїв у російському експорті через пошкодження Кримського мосту. Проте ринок швидко скоригувався через низку чинників:

Надходження нового врожаю. Зерно з країн Південної півкулі найближчим часом збільшить світову пропозицію пшениці.

Адаптація до ризиків. За словами трейдерів, судноплавство в Азово-Чорноморському регіоні вже суттєво скоротилося через атаки дронів, тож ситуація в Чорному морі суттєво не змінилася, а гострий дефіцит експортної пропозиції можливий лише ближче до березня.

Загальне падіння сировини та сильний долар. На товарних ринках погіршилися настрої на тлі здешевлення нафти та золота. Водночас зміцнення долара США робить американське зерно дорожчим і менш конкурентним на світовому ринку.

Слідом за пшеницею на біржі в Чикаго подешевшали й інші культури: грудневі ф'ючерси на кукурудзу впали на 2,5% (до $4,35½ за бушель), а січневі контракти на сою — на 0,7% (до $12,16¾ за бушель).

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка до цього отримала пошкодження, тепер перестала існувати. Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.