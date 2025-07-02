Mitsubishi Motors планирует значительно увеличить продажи в Европе благодаря новым моделям на базе Renault

Японская компания Mitsubishi Motors стремится существенно нарастить свое присутствие на европейском рынке, планируя увеличить продажи на 30% за счет выпуска двух новых моделей, разработанных на базе автомобилей Renault.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как сообщил региональный генеральный директор автопроизводителя Фрэнк Крол, цель компании состоит в ежегодной продаже от 75 000 до 80 000 автомобилей в Европе.

Это означает рост на 20-30% по сравнению с прогнозируемыми показателями на 2024 год.

После успешного выпуска моделей Colt и ASX, базирующихся на Renault Clio и Captur, компания готовится представить еще две новинки, которые пополнят европейский модельный ряд.

Mitsubishi представляет новый Grandis. Этот автомобиль будет построен на базе внедорожника Renault Symbioz, производство которого налажено в Испании.

Кроме того, в сентябре ожидается дебют нового Eclipse Cross. Он будет разработан на производящейся во Франции платформе Renault Scenic и станет полностью электрическим автомобилем. Этот шаг подчеркивает стремление Mitsubishi к электрификации своего модельного ряда и дальнейшему укреплению позиций на европейском рынке.

Кстати, в Украине в прошлом году было реализовано более 1,6 тыс. новых легковушек марки Mitsubishi, а за первое полугодие 2025 года – 643 ед.

Напомним, продажи новых автомобилей в Европе в мае упали на 27,9% по сравнению с прошлым годом, хотя продажи полностью электрических транспортных средств в регионе подскочили на 27,2%. Продажи популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают на пятый месяц подряд.