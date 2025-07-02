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Mitsubishi Motors планує значно збільшити продажі в Європі завдяки новим моделям на базі Renault

Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors планує збільшити продажі в Європі / Depositphotos

Японська компанія Mitsubishi Motors прагне суттєво наростити свою присутність на європейському ринку, плануючи збільшити продажі на 30% за рахунок випуску двох нових моделей, розроблених на базі автомобілів Renault. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як повідомив регіональний генеральний директор автовиробника Френк Крол, мета компанії полягає в щорічному продажу від 75 000 до 80 000 автомобілів у Європі.

Це означає зростання на 20-30% порівняно з прогнозованими показниками на 2024 рік. Точні терміни досягнення цієї мети поки що не розголошуються. 

Після успішного випуску моделей Colt та ASX, які базуються на Renault Clio та Captur відповідно, компанія готується представити ще дві новинки, що поповнять європейський модельний ряд.  

Mitsubishi презентує новий Grandis. Цей автомобіль буде побудований на базі позашляховика Renault Symbioz, виробництво якого налагоджено в Іспанії.

Крім того, у вересні очікується дебют нового Eclipse Cross. Він буде розроблений на платформі Renault Scenic, що виготовляється у Франції, і стане повністю електричним автомобілем. Цей крок підкреслює прагнення Mitsubishi до електрифікації свого модельного ряду та подальшого зміцнення позицій на європейському ринку.

До речі в Україні минулого року було реалізовано понад 1,6 тис. нових легковиків марки Mitsubishi, а за перше півріччя 2025 року – 643 од.

Нагадаємо, продажі нових автомобілів у Європі в травні впали на 27,9% порівняно з минулим роком, хоча продаж повністю електричних транспортних засобів у регіоні підскочив на 27,2%. Продажі популярних моделей Tesla на Європейському континенті падають п'ятий місяць поспіль.

Автор:
Тетяна Бесараб
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