Мобильная связь в Одессе после обстрелов восстановлена на 60% – Федоров

По состоянию на вечер 15 декабря в Одессе было восстановлено 60% покрытия мобильной связи. Для обеспечения новых "пунктов несокрушимости" дополнительно используются терминалы Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в первые часы после массированных ударов по энергетической инфраструктуре базовые станции поддерживали связь на аккумуляторах, в дальнейшем сеть поддерживали, используя генераторы.

"В дальнейшем сеть поддерживали генераторами. Для этого сформировали дополнительные бригады, в том числе из других регионов, которые заправляют генераторы и восстанавливают поврежденное оборудование", - пояснил первый вице-премьер.

Удары по энергетической инфраструктуре Одесщины

В ночь с 12 на 13 декабря Российская Федерация нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Одесской области. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города. Работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

12 декабря российские войска также совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона. Удар был нанесен по подстанции. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.

11 декабря председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью враг совершил массированную атаку области. Удары были направлены против гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры.