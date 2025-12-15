Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мобильная связь в Одессе после обстрелов восстановлена на 60% – Федоров

Мобильная связь
Восстановление связи в Одессе / Минцифры

По состоянию на вечер 15 декабря в Одессе было восстановлено 60% покрытия мобильной связи. Для обеспечения новых "пунктов несокрушимости" дополнительно используются терминалы Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в первые часы после массированных ударов по энергетической инфраструктуре базовые станции поддерживали связь на аккумуляторах, в дальнейшем сеть поддерживали, используя генераторы.

"В дальнейшем сеть поддерживали генераторами. Для этого сформировали дополнительные бригады, в том числе из других регионов, которые заправляют генераторы и восстанавливают поврежденное оборудование", - пояснил первый вице-премьер.

Удары по энергетической инфраструктуре Одесщины

В ночь с 12 на 13 декабря Российская Федерация нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Одесской области. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города. Работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

12 декабря российские войска также совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона. Удар был нанесен по подстанции. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.

11 декабря председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью враг совершил массированную атаку области. Удары были направлены против гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Бессараб