Мобільний зв'язок в Одесі після обстрілів відновлено на 60% – Федоров

Мобільний зв'язок
Відновлення зв'язку в Одесі / Мінцифри

Станом на вечір 15 грудня в Одесі відновлено 60% покриття мобільного зв'язку. Для забезпечення нових "пунктів незламності" додатково використовуються термінали Starlink.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у перші години після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі базові станції тримали зв’язок на акумуляторах, надалі мережу підтримували, використовуючи генератори.

"Надалі мережу підтримували генераторами. Для цього сформували додаткові бригади, зокрема з інших регіонів, які заправляють генератори й відновлюють пошкоджене обладнання", - пояснив перший віцепрем’єр.

Удари по енергетичній інфраструктурі Одещини

У ніч з 12 на 13 грудня Російська Федерація здійснила масований ракетно-дроновий удар по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Одеській області. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста. Робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена.

12 грудня російські війська також здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону. Удар було завдано по підстанції. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. Також внаслідок обстрілу постраждав об’єкт іншої енергетичної компанії.

11 грудня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог здійснив масовану атаку області. Удари були спрямовані проти цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. 

Автор:
Тетяна Бесараб