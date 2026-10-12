Мобильные гиганты США потеряли $62 млрд капитализации из-за планов Starlink запустить собственную связь

Компания SpaceX сделала немаловажный шаг к запуску услуг мобильной связи Starlink для американских потребителей, объявив о покупке лицензий на низкочастотный спектр. Это решение снизило совокупную рыночную капитализацию крупнейших телекоммуникационных операторов страны примерно на 62 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

В заявлении, обнародованном в четверг во второй половине дня, компания сообщила, что покупает лицензии на парный спектр до 14 мегагерцев в диапазоне 800 МГц. После объявления распродажа акций мобильных провайдеров США ускорилась в пятницу:

Verizon Communications, владеющая наибольшим количеством абонентов в стране, завершила торги со снижением на 8,7%;

акции AT&T подешевели на 9,8%;

котировки T-Mobile US упали на 13,3%.

В то же время бумаги компаний, управляющих инфраструктурой мобильных сетей, напротив, продемонстрировали рост: Crown Castle подскочила на 15,6%, American Tower прибавила 9,3%, а SBA Communications выросла на 7,3%.

Планы расширения Starlink и реакция рынка

Генеральный директор SpaceX Илон Маск назвал событие в соцсети X "очень большим соглашением". Акции его группы, объединяющей проекты от ИИ до ракет, по итогам торгов в пятницу выросли на 1,2%, что увеличило оценку компании на 27 миллиардов долларов, хотя раньше в течение дня подъем достигал 3,6%.

Выход в сегмент розничных контрактов станет одним из самых значительных коммерческих расширений бизнеса с момента запуска Starlink, обеспечившего высокоскоростным интернетом более 160 стран. В преддверии рекордного июньского IPO руководство компании сообщало инвесторам о намерении вывести на рынок розничный продукт Starlink. Основы для этого были заложены еще в прошлом году, когда SpaceX согласилась заплатить 17 миллиардов долларов за покупку лицензий у компании EchoStar.

Ранее SpaceX уже предлагала ограниченные услуги в США, предоставляя операторам, в частности, T-Mobile, доступ к спутникам для расширения покрытия в сельской местности. Однако покупка низкочастотного спектра и самостоятельный выход на розничный рынок мобильной связи открывают компании значительно больший рынок, чем спутниковый интернет, и позволяют снизить зависимость от партнеров-телекомов.

Технические детали и позиция аналитиков

В SpaceX заявили, что после окончательного одобрения Федеральной комиссией по связи США (FCC) спутниковые сервисы объединят с наземной сетью, которая сможет подключать устройства повсюду.

Низкочастотный спектр обеспечит уровень покрытия, который позволит сигналам Starlink Mobile проникать через помехи, в частности стены, давая клиентам возможность пользоваться связью внутри зданий.

Аналитики Bernstein в отчете отметили, что покупка спектра не является обязательством строить общенациональную сеть, однако именно этот диапазон делает такой шаг для SpaceX более правдоподобным и менее затратным.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX купила радиочастоты в США за 8 млрд долларов для запуска мобильной связи без вышек. Аэрокосмическая компания SpaceX заключила соглашение о покупке общенационального портфеля низкочастотного радиоспектра, приблизив свой спутниковый проект к прямой конкуренции с гигантами мобильной связи в Соединенных Штатах.