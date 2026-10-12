Мобільні гіганти США втратили $62 млрд капіталізації через плани Starlink запустити власний зв'язок

Компанія SpaceX зробила важливий крок до запуску послуг мобільного зв'язку Starlink для американських споживачів, оголосивши про купівлю ліцензій на низькочастотний спектр. Це рішення знизило сукупну ринкову капіталізацію найбільших телекомунікаційних операторів країни приблизно на 62 мільярди доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

У заяві, оприлюдненій у четвер у другій половині дня, компанія повідомила, що купує ліцензії на парний спектр до 14 мегагерців у діапазоні 800 МГц. Після оголошення розпродаж акцій мобільних провайдерів США прискорився у п'ятницю:

Verizon Communications, яка має найбільшу кількість абонентів у країні, завершила торги зі зниженням на 8,7%;

акції AT&T подешевшали на 9,8%;

котирування T-Mobile US впали на 13,3%.

Водночас папери компаній, що керують інфраструктурою мобільних мереж, навпаки, продемонстрували зростання: Crown Castle підскочила на 15,6%, American Tower додала 9,3%, а SBA Communications зросла на 7,3%.

Плани розширення Starlink та реакція ринку

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск назвав подію у соцмережі X "дуже великою угодою". Акції його групи, що об'єднує проєкти від ШІ до ракет, за підсумками торгів у п'ятницю зросли на 1,2%, що збільшило оцінку компанії на 27 мільярдів доларів, хоча раніше протягом дня підйом сягав 3,6%.

Вихід у сегмент роздрібних контрактів стане одним із найзначніших комерційних розширень бізнесу з моменту запуску Starlink, який забезпечив високошвидкісним інтернетом уже понад 160 країн. Напередодні рекордного червневого IPO керівництво компанії повідомляло інвесторам про намір вивести на ринок роздрібний продукт Starlink. Основи для цього було закладено ще торік, коли SpaceX погодилася заплатити 17 мільярдів доларів за придбання ліцензій у компанії EchoStar.

Раніше SpaceX вже пропонувала обмежені послуги в США, надаючи операторам, зокрема T-Mobile, доступ до супутників для розширення покриття у сільській місцевості. Проте купівля низькочастотного спектра та самостійний вихід на роздрібний ринок мобільного зв'язку відкривають компанії значно більший ринок, ніж супутниковий інтернет, і дозволяють зменшити залежність від партнерів-телекомів.

Технічні деталі та позиція аналітиків

У SpaceX заявили, що після остаточного схвалення Федеральною комісією зі зв'язку США (FCC) супутникові сервіси об'єднають із наземною мережею, яка зможе "підключати пристрої всюди".

Низькочастотний спектр забезпечить рівень покриття, який дозволить сигналам Starlink Mobile проникати крізь перешкоди, зокрема стіни, даючи клієнтам можливість користуватися зв'язком усередині будівель.

Аналітики Bernstein у звіті зазначили, що купівля спектра не є зобов'язанням будувати загальнонаціональну мережу, проте саме цей діапазон робить такий крок для SpaceX більш правдоподібним і менш витратним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX купила радіочастоти в США за 8 млрд доларів для запуску мобільного зв'язку без вишок. Аерокосмічна компанія SpaceX уклала угоду про купівлю загальнонаціонального портфеля низькочастотного радіоспектра, наблизивши свій супутниковий проєкт до прямої конкуренції з гігантами мобільного зв'язку у Сполучених Штатах.