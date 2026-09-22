Мобильные заправки на прифронтовых территориях: законопроект готов к внесению в Раду

Министерство финансов Украины поддерживает идею предоставить местным органам власти право разрешать работу передвижных автозаправочных комплексов (АЗК) в прифронтовых регионах, потерявших стандартную топливную инфраструктуру из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение заместителя министра финансов Светланы Воробей, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, соответствующий законопроект уже разработан и готов к внесению в парламент.

Особенности нового законопроекта

Документ разрабатывался совместно с Налоговой службой и органами местного самоуправления, после чего получил поддержку глав всех прифронтовых территорий.

Он предусматривает отмену лицензий на торговлю горючим в тех зонах, где из-за риска безопасности нет классических операторов. В то же время, профильные ассоциации топливного бизнеса пока осторожно относятся к этой инициативе.

Министерство рассматривает два возможных пути внесения документа в Верховную Раду: длинный правительственный путь с согласованиями, который может занять не менее трех месяцев, или короткий — через Ассоциацию городов и представление законопроекта народными депутатами от прифронтовых областей, например Сумской или Черниговской.

Вопросы авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС

Кроме темы передвижных заправок, во время форума поднимался вопрос пересмотра авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС из-за систематического уничтожения инфраструктуры российскими обстрелами.

В ответ на призыв ассоциации "Топливно-энергетического бизнеса" (ТЭБ) Светлана Воробей заявила о готовности Минфина рассмотреть предложения рынка, однако призвала сами топливные компании сначала прийти к соглашению между собой.

"Тогда, когда это (авансовые взносы) вводилось, стоимость горючего была на уровне бензин 50-60 грн (за литр). Сегодня бензин стоит, к сожалению, уже вдвое больше, но сумма авансовых платежей не изменялась. Мы сознательно их не меняем, потому что это некий автоматический механизм уменьшения давления на автозаправку с заместитель министра.

Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в профильном комитете нарабатывают законопроект о передвижных заправочных комплексах. К работе вовлечены Минфин, Государственная налоговая служба, органы местного самоуправления и представители топливного бизнеса.