Мобільні заправки на прифронтових територіях: законопроєкт готовий до внесення у Раду

Міністерство фінансів України підтримує ідею надати місцевим органам влади право дозволяти роботу пересувних автозаправних комплексів (АЗК) у прифронтових регіонах, які втратили стандартну паливну інфраструктуру через ворожі обстріли.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, відповідний законопроєкт уже розроблений та готовий до внесення до парламенту.

Особливості нового законопроєкту

Документ розроблявся спільно з Податковою службою та органами місцевого самоврядування, після чого отримав підтримку голів усіх прифронтових територій.

Він передбачає скасування ліцензій на торгівлю пальним у тих зонах, де через безпекові ризики немає класичних операторів. Водночас профільні асоціації паливного бізнесу поки що обережно ставляться до цієї ініціативи.

Міністерство розглядає два можливі шляхи внесення документа до Верховної Ради: довгий урядовий шлях із погодженнями, що може зайняти щонайменше три місяці, або короткий — через Асоціацію міст та подання законопроєкту народними депутатами від прифронтових областей, наприклад, Сумської чи Чернігівської.

Питання авансових внесків з податку на прибуток для АЗС

Окрім теми пересувних заправок, під час форуму порушувалося питання перегляду авансових внесків з податку на прибуток для АЗС через систематичне знищення інфраструктури російськими обстрілами.

У відповідь на заклик асоціації "Паливно-енергетичного бізнесу" (ПЕБ) Світлана Воробей заявила про готовність Мінфіну розглянути пропозиції ринку, проте закликала самі паливні компанії спочатку дійти згоди між собою.

"Тоді, коли це (авансові внески) вводилося, вартість пального була на рівні бензин 50-60 грн (за літр). Сьогодні бензин коштує, на жаль, вже вдвічі більше, але сума авансових платежів не змінювалася. Ми свідомо їх не змінюємо, тому що це такий собі автоматичний механізм зменшення тиску на автозаправні станції у зв'язку з ситуацією, яка відбулася", – зазначила заступниця міністра.

Раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що у профільному комітеті напрацьовують законопроєкт про пересувні заправні комплекси. До роботи залучені Мінфін, Державна податкова служба, органи місцевого самоврядування та представники паливного бізнесу.