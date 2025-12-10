Запланована подія 2

Modus X запускает масштабную программу ШИ-трансформации бизнеса ДТЭК

Modus X запускает программу Quantum для трансформации ДТЭК
Modus X запускает программу Quantum для трансформации ДТЭК/Modus X

Компания Modus X, входящая в группу ДТЭК, реализует масштабную программу Quantum для трансформации бизнес-процессов ДТЭК с помощью искусственного интеллекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На 2026 год запланировано 15 ИИ-проектов, часть из которых уже работает или находится на стадии тестирования, сообщил CEO Modus X и CIO группы ДТЭК Дмитрий Осыка во время мероприятия Xpert Exchange.

По его словам, программа Quantum является логическим продолжением программы цифровой трансформации ДТЭК Modus, запущенной в 2019 году, и охватывает все ключевые направления работы группы – от производственных процессов до корпоративных функций.

В частности, в HR создаются ИИ-ассистенты для автоматизации рутинных задач, в юридическом отделе искусственный интеллект используется для драфтинга корпоративных документов, а для сотрудников разрабатываются инструменты повышения персональной производительности.

В области разработки программного обеспечения генеративные модели позволяют сокращать время написания кода на 30%. На производстве ИИ применяется для прогнозирования поломок оборудования и оптимизации логистики, а в сфере возобновляемой энергетики – для более точного прогнозирования производства электроэнергии и избегания штрафов за небалансы.

"Эффективное применение ИИ позволяет сотрудникам сосредоточиться на задачах с большей добавленной стоимостью и повышает их вклад в результат бизнеса", – подчеркнул Осыка.

Среди ключевых целей программы Quantum – повышение эффективности, гибкости и управляемости бизнеса ДТЭК, а также формирование культуры использования ИИ и уменьшение рутинных операций в работе сотрудников.

Modus X – украинская технологическая компания с более чем 750 экспертами, предоставляющая ІТ-услуги и решения для крупного и среднего бизнеса в Украине и за рубежом. Основными направлениями компании являются управление данными и искусственный интеллект, разработка бизнес-приложений, ІТ-инфраструктура, кибербезопасность, организация современного рабочего места и ІТ-консалтинг.

Modus X сотрудничает с ключевыми международными партнерами, включая Microsoft, SAP, IBM, Lenovo, Trend Micro и другие.

В июле Modus X возглавил рейтинг IT-компаний, созданных крупным бизнесом для внутренней цифровой трансформации. В 2024 году компания показала самую высокую выручку среди конкурентов – 1,8 млрд грн, что на 41% больше, чем в 2023-м.

Автор:
Татьяна Гойденко