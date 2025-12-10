Запланована подія 2

Modus X запускає масштабну програму ШІ-трансформації бізнесу ДТЕК

Компанія Modus X, що входить до групи ДТЕК, реалізує масштабну програму Quantum для трансформації бізнес-процесів ДТЕК за допомогою штучного інтелекту. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На 2026 рік заплановано 15 ШІ-проєктів, частина з яких уже працює або перебуває на стадії тестування, повідомив CEO Modus X та CIO групи ДТЕК Дмитро Осика під час заходу Xpert Exchange.

За його словами, програма Quantum є логічним продовженням програми цифрової трансформації ДТЕК Modus, запущеної у 2019 році, і охоплює всі ключові напрями роботи групи – від виробничих процесів до корпоративних функцій.

Зокрема, у HR створюються ШІ-асистенти для автоматизації рутинних задач, у юридичному відділі штучний інтелект використовується для драфтингу корпоративних документів, а для співробітників розробляються інструменти підвищення персональної продуктивності.

У сфері розробки програмного забезпечення генеративні моделі дозволяють скорочувати час написання коду на 30%. На виробництві ШІ застосовується для прогнозування поломок обладнання та оптимізації логістики, а у сфері відновлюваної енергетики – для точнішого прогнозування виробництва електроенергії та уникнення штрафів за небаланси.

"Ефективне застосування ШІ дозволяє співробітникам зосередитись на задачах з більшою доданою вартістю та підвищує їхній внесок у результат бізнесу", – наголосив Осика.

Серед ключових цілей програми Quantum – підвищення ефективності, гнучкості та керованості бізнесу ДТЕК, а також формування культури використання ШІ та зменшення рутинних операцій у роботі співробітників.

Modus X – українська технологічна компанія з понад 750 експертами, що надає ІТ-послуги та рішення для великого та середнього бізнесу в Україні та за кордоном. Основними напрямками компанії є управління даними та штучний інтелект, розробка бізнес-застосунків, ІТ-інфраструктура, кібербезпека, організація сучасного робочого місця та ІТ-консалтинг.

Modus X співпрацює з ключовими міжнародними партнерами, серед яких Microsoft, SAP, IBM, Lenovo, Trend Micro та інші.

Додамо, у липні Modus X очолив рейтинг IT-компаній, створених великим бізнесом для внутрішньої цифрової трансформації. У 2024 році компанія показала найвищий виторг серед конкурентів – 1,8 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023-му.

Автор:
Тетяна Гойденко