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Мопедам и мотоциклам разрешили ездить полосами общественного транспорта
1 апреля Кабинет Министров внес изменения в ПДД, которыми разрешил мотоциклам и мопедам ездить полосой общественного транспорта.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, согласно постановлению Кабмина, предоставлено право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств.
Также уточнено содержание информационно указательных знаков 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".
Заметим, что ранее полосами общественного транспорта могли пользоваться таксисты, велосипедисты и авто экстренных служб.
В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД
В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, — не более трех нарушений в год.
"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — подчеркнул заместитель начальника Департамента Департамента.
Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому сегодня в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.