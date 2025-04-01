Мопедам і мотоциклам дозволили їздити смугами громадського транспорту

1 квітня Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими дозволив мотоциклам та мопедам їздити смугою громадського транспорту.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, згідно постанови Кабміну, надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Також уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Зауважимо, раніше смугами громадського транспорту могли користуватися таксисти, велосипедисти та авто екстрених служб.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.