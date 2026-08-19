Морской экспорт нефти из РФ упал до четырехмесячного минимума из-за атак на порты

Морские поставки российской сырой нефти сокращаются пятую неделю подряд и упали до самого низкого уровня с конца апреля 2026 на фоне успешных и ожидаемых ударов украинских беспилотников по портовой инфраструктуре в Черном море.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

За четырехнедельный период до 16 августа среднесуточный объем морского экспорта нефти из РФ сократился до 3,58 млн баррелей. Падение за этот промежуток времени стало самым глубоким по сравнению с любым аналогичным периодом после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Полная остановка экспорта в Новороссийск

Ключевым фактором падения стала ситуация в крупнейшем черноморском нефтяном терминале РФ:

Пауза в отгрузках: за семь дней до 16 августа в ключевом порту Новороссийска не было загружено ни одного танкера с российской сырой нефтью.

Повреждение инфраструктуры: танкер, пришвартованный у нефтетерминала "Шесхарис" во время атаки дронов, оставался заблокированным у причала на спутниковых снимках, хотя отдельные причалы порта возобновили работу позже.

Снижение добычи: последствия атак сказались и на добыче, которая в июле упала до 8,89 млн баррелей в сутки (самый низкий показатель за шесть лет), что почти на 1 млн баррелей в сутки ниже разрешенной для РФ квоты в ОПЕК+.

Динамика поставок и выручка

За неделю до 16 августа российскую нефть загрузил 31 танкер общим объемом 22,38 млн баррелей по сравнению с 23,78 млн баррелей на 33 судах неделей ранее.

В то же время, недельный доход Москвы от экспорта снизился до $1,54 млрд, поскольку падение физических объемов перекрыло незначительный рост мировых цен на сорт Urals. Общий объем российской нефти в море снизился до 94 млн баррелей, что является самым низким уровнем с сентября прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что добыча нефти в России упала почти на миллион баррелей ниже нормы ОПЕК+. Главной причиной масштабного отставания стали систематические удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре.