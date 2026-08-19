Морський експорт нафти з РФ впав до чотиримісячного мінімуму через атаки на порти

Морські постачання російської сирої нафти скорочуються п'ятий тиждень поспіль і впали до найнижчого рівня з кінця квітня 2026 року на тлі успішних і очікуваних ударів українських безпілотників по портовій інфраструктурі в Чорному морі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За чотиритижневий період до 16 серпня середньодобовий обсяг морського експорту нафти з РФ скоротився до 3,58 млн барелів. Падіння за цей проміжок часу стало найглибшим порівняно з будь-яким аналогічним періодом від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Повна зупинка експорту в Новоросійську

Ключовим чинником падіння стала ситуація в найбільшому чорноморському нафтовому терміналі РФ:

Пауза у відвантаженнях: упродовж семи днів до 16 серпня в ключовому порту Новоросійська не було завантажено жодного танкера з російською сирою нафтою.

Пошкодження інфраструктури: танкер, пришвартований біля нафтотермінала "Шесхаріс" під час атаки дронів, залишався заблокованим біля причалу на супутникових знімках, хоча окремі причали порту відновили роботу пізніше.

Зниження видобутку: наслідки атак позначилися і на видобутку, який у липні впав до 8,89 млн барелів на добу (найнижчий показник за шість років), що майже на 1 млн барелів на добу нижче за дозволену для РФ квоту в ОПЕК+.

Динаміка постачань та виручка

За тиждень до 16 серпня російську нафту завантажив 31 танкер загальним обсягом 22,38 млн барелів порівняно з 23,78 млн барелів на 33 суднах тижнем раніше.

Водночас тижневий дохід Москви від експорту знизився до $1,54 млрд, оскільки падіння фізичних обсягів перекрило незначне зростання світових цін на сорт Urals. Загальний обсяг російської нафти в морі зменшився до 94 млн барелів, що є найнижчим рівнем із вересня минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що видобуток нафти в Росії впав майже на мільйон барелів нижче за норму ОПЕК+. Головною причиною масштабного відставання стали систематичні удари України по російській нафтовій інфраструктурі.