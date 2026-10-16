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Мошенники похитили $90 млн в криптовалюте из криптогаманцев Ledger из-за шпионских чипов

USB Flash Drive
Мошенники похитили $90 млн в криптовалюте из криптогаманцев Ledger из-за шпионских чипов / Unsplash

Киберпреступники на прошлой неделе похитили цифровые активы на сумму около 90 миллионов долларов США из криптогаманцев клиентов французской компании "Ledger". Для этого они встроили детали для считывания паролей в устройстве до того, как люди их приобрели.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Французский производитель назвал этот случай одной из самых сложных атак в мире криптовалют. Компания Ledger выпускает устройства, похожие на обычные флешки. Они созданы для того, чтобы безопасно хранить пароли без подключения к интернету и защищать средства от онлайн-взломов. Однако воры избрали другой путь: они вмешались в доставку устройств еще по дороге к покупателям.

Как объяснили в компании, мошенники несколько месяцев подряд официально покупали новые кошельки Ledger, осторожно открывали корпуса, впаивали туда скрытые детали для кражи секретной фразы обновления во время первого запуска, а затем возвращали уже измененные устройства на продажу через посредников в Юго-Восточной Азии.

В Ledger добавили, что злоумышленники развернули собственную систему серверов для сбора паролей, наладили механизмы вывода и отмывания денег, потратили миллионы долларов на подготовку и разорили балансы клиентов во время одной слаженной операции.

Реакция рынка и проверка посредников

Все опасные устройства продал официальный посредник из Малайзии CryptoBilis. Продавец сообщил, что временно остановил все продажи и отправки продукции Ledger и помогает в расследовании.

В Ledger заверили, что компьютерные системы самой компании никто не взламывал: вмешательство произошло уже после того, как техника уехала с завода. Теперь производитель ужесточил правила и предупредил партнеров, что кошельки строго запрещено перепродавать повторно в любом виде, даже если упаковка кажется совершенно новой и упакованной.

Производитель-конкурент "Trezor" также срочно снизил количество продавцов-партнеров, чтобы проверить каждого лично. Коммерческий директор Trezor Дэнни Сандерс объяснил: устройство безопасно только тогда, когда безопасен весь его путь в руки владельца, поэтому компания будет строже контролировать доставку и склады.

Подобные случаи происходят не впервые: в августе хакеры украли около 116 миллионов долларов из кошельков Coldcard из-за ошибки в системе. По данным аналитической компании Chainalysis, криминальные группировки все тщательнее планируют операции, а цифровые деньги "остаются критически важным элементом в современных преступлениях".

Напомним, ранее сообщалось, что компания Open Standard, которую поддерживают более 100 корпораций, среди которых Visa, Stripe и Mastercard, выпустила привязанный к доллару США стейблкоин OUSD. Этот проект стал одной из самых масштабных попыток вывести новенькую форму цифровых средств на массовый рынок.

Автор:
Максим Кольц

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