Шахраї викрали $90 млн у криптовалюті з криптогаманців Ledger через шпигунські чипи

Кіберзлочинці минулого тижня викрали цифрові активи на суму близько 90 мільйонів доларів США з криптогаманців клієнтів французької компанії "Ledger". Для цього вони вмонтували деталі для зчитування паролів у пристрої ще до того, як люди їх придбали.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Французький виробник назвав цей випадок однією з найскладніших атак у світі криптовалют. Компанія Ledger випускає пристрої, схожі на звичайні флешки. Вони створені для того, щоб безпечно зберігати паролі без підключення до інтернету й захищати кошти від онлайн-зламів. Проте злодії обрали інший шлях: вони втрутилися в доставку пристроїв ще дорогою до покупців.

Як пояснили в компанії, шахраї кілька місяців поспіль офіційно купували нові гаманці Ledger, обережно відкривали корпуси, впаювали туди приховані деталі для крадіжки секретної фрази відновлення під час першого запуску, а потім повертали вже змінені пристрої на продаж через посередників у Південно-Східній Азії.

У Ledger додали, що зловмисники розгорнули власну систему серверів для збору паролів, налагодили механізми виведення і відмивання грошей, витратили мільйони доларів на підготовку та спустошили баланси клієнтів під час однієї злагодженої операції.

Реакція ринку та перевірка посередників

Усі небезпечні пристрої продав офіційний посередник із Малайзії "CryptoBilis". Продавець повідомив, що тимчасово зупинив усі продажі та відправлення продукції Ledger і допомагає у розслідуванні.

У Ledger запевнили, що комп'ютерні системи самої компанії ніхто не зламував: втручання сталося вже після того, як техніка поїхала із заводу. Тепер виробник посилив правила й попередив партнерів, що гаманці суворо заборонено перепродавати повторно в будь-якому вигляді, навіть якщо упаковка здається абсолютно новою та запакованою.

Виробник-конкурент "Trezor" також терміново зменшив кількість продавців-партнерів, щоб перевірити кожного особисто. Комерційний директор Trezor Денні Сандерс пояснив: пристрій безпечний лише тоді, коли безпечний весь його шлях до рук власника, тому компанія суворіше контролюватиме доставку та склади.

Подібні випадки стаються не вперше: у серпні хакери вкрали близько 116 мільйонів доларів із гаманців "Coldcard" через помилку в системі. За даними аналітичної компанії "Chainalysis", кримінальні угруповання дедалі ретельніше планують операції, а цифрові гроші "залишаються критично важливим елементом у сучасних злочинах".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія "Open Standard", яку підтримують понад 100 корпорацій, серед яких Visa, Stripe та Mastercard, випустила прив'язаний до долара США стейблкоїн OUSD. Цей проєкт став однією з наймасштабніших спроб вивести нову форму цифрових грошей на масовий ринок.