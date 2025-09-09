Мощности для импорта газа из Польши будут временно недоступны: в чем причина

С 20 по 25 октября 2025 г. планируется осуществить работы по модернизации точки соединения "Украина-Польша", используемой для импорта природного газа в Украину. Во время проведения ремонта доступ к импортным мощностям на польско-украинской границе будет ограничен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro, ссылаясь на объявление польского Оператора ГТС Gaz-System.

Улучшить условия транспортировки

Отмечается, что цель работ – улучшить условия транспортировки газа для усиления энергетической безопасности Украины.

График и объем работ согласованы в рамках конструктивного технического диалога между операторами газотранспортных систем обеих стран – Оператором ГТС Украины и Gaz-System.

Участников рынка призвали планировать бронирование мощности, учитывая эту информацию, чтобы обеспечить оптимальный уровень транспортировки газа в Украину.

Сообщается, что физическая пропускная мощность для импорта природного газа из Польши в Украину составит:

С 06:00 UTC 20 октября до 06:00 UTC 23 октября – 0 млн куб м в сутки.

С 06:00 UTC 23 октября до 06:00 UTC 25 октября – 6,54 млн куб м в сутки.

"В случае ограничений, возникших из-за плановых работ в точке входа или выхода, пользователи, заказывавшие мощность в продуктах годового, квартального или месячного формата, могут обращаться за применением скидки в соответствии с масштабами и продолжительностью ограничения, согласно действующему тарифу", - отмечают в Gaz-System.

Импорт газа

Как свидетельствует мониторинг ExPro, с началом сентября Украина импортирует около 10-10,4 млн. куб. м природного газа в сутки с польского направления. Доля Польши в общем импорте газа в Украину составляет более 42%. В сентябре польское направление стало основным маршрутом для импорта газа в Украину из-за самой низкой стоимости импорта.

В целом Украина импортирует около 23,5 млн куб м природного газа в сутки из европейских стран. Большую часть природного газа импортирует государственная НАК "Нафтогаз Украины" в рамках подготовки к отопительному сезону, закачивая газ в хранилища, чтобы накопить не менее 13,2 млрд куб м газа в ПХГ до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Как считает экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон, ближайшие 10 лет Украина будет импортировать до 4 млрд м3 газа ежегодно, поэтому компании "Нафтогаз" нужно подписывать долгосрочные контракты на поставку голубого топлива через терминалы в Польше.