Потужності для імпорту газу з Польщі тимчасово будуть недоступні: у чому причина

З 20 по 25 жовтня 2025 року планується здійснити роботи з модернізації точки з"єднання "Україна-Польща", що використовується для імпорту природного газу до України. Під час проведення ремонту доступ до імпортних потужностей на польсько-українському кордоні буде обмежений.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro, посилаючись на оголошення польського Оператора ГТС Gaz-System.

Покращити умови транспортування

Зазначається, що мета робіт – покращити умови транспортування газу для посилення енергетичної безпеки України.

Графік і обсяг робіт узгоджено у рамках конструктивного технічного діалогу між операторами газотранспортних систем обох країн – "Оператором ГТС України" та Gaz-System.

Учасників ринку закликали планувати бронювання потужності враховуючи цю інформацію, аби забезпечити оптимальний рівень транспортування газу до України.

Повідомляється, що фізична пропускна потужність для імпорту природного газу з Польщі до України становитиме:

З 06:00 UTC 20 жовтня по 06:00 UTC 23 жовтня – 0 млн куб м на добу.

З 06:00 UTC 23 жовтня по 06:00 UTC 25 жовтня – 6,54 млн куб м на добу.

"У разі обмежень, що виникли через планові роботи в точці входу або виходу, користувачі, які замовляли потужність у продуктах річного, квартального чи місячного формату, можуть звертатися щодо застосування знижки відповідно до масштабів і тривалості обмеження, згідно з чинним тарифом", - наголшують у Gaz-System.

Імпорт газу

Як свідчить моніторинг ExPro, з початком вересня Україна імпортує близько 10-10,4 млн куб м природного газу на добу з польського напрямку. Частка Польщі в загальному імпорті газу до України складає понад 42%. У вересні польський напрямок став основним маршрутом для імпорту газу до України через найнижчу вартість імпорту.

Загалом, Україна імпортує близько 23,5 млн куб м природного газу на добу з європейських країн. Більшу частину природного газу імпортує державна НАК "Нафтогаз України" в рамках підготовки до опалювального сезону, закачуючи газу до сховищ, щоб накопичити не менше 13,2 млрд куб м газу в ПСГ до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Як вважає ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон, найближчі 10 років Україна буде імпортувати до 4 млрд м3 газу щорічно, тому компанії "Нафтогаз" треба підписувати довгострокові контракти на постачання блакитного палива через термінали у Польщі.