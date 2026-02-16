МХП подписала международные соглашения посредством электронной подписи

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП подписала документы от имени юридического лица в формате "Дія.Підпис-EU" – международной электронной подписи. Он полностью отвечает стандартам валидации документов в ЕС и признается европейскими партнерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу МХП.

Использование электронного ключа позволило компании подписывать NDA и другие соглашения с международными партнерами.

До этого процесс подписания таких соглашений предусматривал обмен скан-копиями бумажных документов и последующую передачу оригиналов через международные почтовые сервисы, что существенно усложняло и замедляло взаимодействие.

Благодаря сотрудничеству юридической команды МХП с WhiteDoc – платформой полной автоматизации документооборота для рынков Украины и ЕС – процесс подписания был налажен быстро, безопасно и в соответствии с требованиями европейского и украинского законодательства.

Процедура стала возможной благодаря электронным ключам , внедренным сервисом "Дія" осенью прошлого года при поддержке Европейского Союза, которые позволяют юридическим лицам подписывать документы с международными контрагентами.

"Документы, подписанные с использованием "Дія.Підпис", признаются как в Украине, так и в странах ЕС без дополнительных бюрократических процедур. Это повышает операционную эффективность бизнеса и существенно уменьшает административную нагрузку на команды", – говорит директор юридического департамента МХП Юрий Гвоздев.

Такой цифровой формат документооборота сокращает время согласования договоров, упрощает сотрудничество с партнерами и подтверждает готовность МХП работать по международным стандартам.

Использование "Дія.Підпис-EU" стало очередным последовательным шагом по внедрению инновационных технологических решений во всех сегментах деятельности компании.

ЕК разрешила подписывать документы или контракты с помощью "Дія.Підпис-EU" в апреле 2023 года. Отмечается, что они будут действительны как в Украине, так и в странах ЕС.

Напомним, МХП объявила о доразмещении еврооблигаций с погашением в 2029 году. Выпуск осуществляется через дочернюю структуру MHP Lux SA с купонной ставкой в 10,5% годовых.