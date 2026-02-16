МХП підписала міжнародні угоди за допомогою електронного підпису

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП підписала документи від імені юридичної особи у форматі "Дія.Підпис-EU" – міжнародного електронного підпису. Він повністю відповідає стандартам валідації документів в ЄС та визнається європейськими партнерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МХП.

Зазначається, що використання електронного ключа дозволило компанії підписувати NDA та інші угоди з міжнародними партнерами.

До цього процес підписання таких угод передбачав обмін скан-копіями паперових документів і подальшу передачу оригіналів через міжнародні поштові сервіси, що суттєво ускладнювало та сповільнювало взаємодію.

Завдяки співпраці юридичної команди МХП з WhiteDoc – платформою повної автоматизації документообігу для ринків України та ЄС – процес підписання був налагоджений швидко, безпечно та відповідно до вимог європейського й українського законодавства.

Процедура стала можливою завдяки електронним ключам, що були впроваджені сервісом "Дія" восени минулого року за підтримки Європейського Союзу, які дозволяють юридичним особам підписувати документи з міжнародними контрагентами.

"Документи, підписані з використанням "Дія.Підпис-EU", визнаються як в Україні, так і в країнах ЄС без додаткових бюрократичних процедур. Це підвищує операційну ефективність бізнесу та суттєво зменшує адміністративне навантаження на команди", – каже директор юридичного департаменту МХП Юрій Гвоздєв.

Такий цифровий формат документообігу скорочує час погодження договорів, спрощує співпрацю з партнерами та підтверджує готовність МХП працювати за міжнародними стандартами.

Використання "Дія.Підпис-EU" стало черговим послідовним кроком у впровадженні інноваційних технологічних рішень у всіх сегментах діяльності компанії.

ЄК дозволила підписувати документи чи контракти з допомогою "Дія.Підпис-EU" у квітні 2023 року. Зазначається, що вони будуть дійсні як в Україні, так і в країнах ЄС.

Нагадаємо, МХП оголосила про дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2029 році. Випуск здійснюється через дочірню структуру MHP Lux S.A. із купонною ставкою 10,5% річних.