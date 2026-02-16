Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МХП підписала міжнародні угоди за допомогою електронного підпису

МХП
Компанія вже підписала перші документи від імені юрособи

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП підписала документи від імені юридичної особи у форматі "Дія.Підпис-EU" – міжнародного електронного підпису. Він повністю відповідає стандартам валідації документів в ЄС та визнається європейськими партнерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МХП.

Зазначається, що використання електронного ключа дозволило компанії підписувати NDA та інші угоди з міжнародними партнерами.

До цього процес підписання таких угод передбачав обмін скан-копіями паперових документів і подальшу передачу оригіналів через міжнародні поштові сервіси, що суттєво ускладнювало та сповільнювало взаємодію.

Завдяки співпраці юридичної команди МХП з WhiteDoc платформою повної автоматизації документообігу для ринків України та ЄС процес підписання був налагоджений швидко, безпечно та відповідно до вимог європейського й українського законодавства. 

Процедура стала можливою завдяки електронним ключам, що були впроваджені сервісом "Дія" восени минулого року за підтримки Європейського Союзу, які дозволяють юридичним особам підписувати документи з міжнародними контрагентами.

"Документи, підписані з використанням "Дія.Підпис-EU", визнаються як в Україні, так і в країнах ЄС без додаткових бюрократичних процедур. Це підвищує операційну ефективність бізнесу та суттєво зменшує адміністративне навантаження на команди", каже директор юридичного департаменту МХП Юрій Гвоздєв.

Такий цифровий формат документообігу скорочує час погодження договорів, спрощує співпрацю з партнерами та підтверджує готовність МХП працювати за міжнародними стандартами.

Використання "Дія.Підпис-EU" стало черговим послідовним кроком у впровадженні інноваційних технологічних рішень у всіх сегментах діяльності компанії.

ЄК дозволила підписувати документи чи контракти з допомогою "Дія.Підпис-EU" у квітні 2023 року. Зазначається, що вони будуть дійсні як в Україні, так і в країнах ЄС.

Нагадаємо, МХП оголосила про дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2029 році. Випуск здійснюється через дочірню структуру MHP Lux S.A. із купонною ставкою 10,5% річних.

Автор:
Тетяна Бесараб