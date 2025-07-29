На аукцион по приватизации снова выставлен "Институт титана" в Запорожье: какова стартовая цена лота

Фонд госимущества объявил онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО "Институт титана", что составляет 75,3 тысяч акций. Аукцион пройдет 12 августа 2025 года в системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена лота — 99,77 млн гривен без НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Фонда государственного имущества Украины.

Какие объекты "Институт титана" выставлены на аукцион?

На аукцион приватизации выставлено 56 объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Запорожье и Запорожской области. Все они принадлежат АО "Институт титана", имеют общую площадь в 26,48 тысяч метров квадратных, и расположены по адресам:

Запорожская область, г. Запорожье, проспект Соборный, 180;

Запорожская область, г. Запорожье, ул. Новицкого Якова, дом. 6а;

Запорожская область, г. Запорожье, ул. Тепличная, 14, 16;



Запорожская область, Запорожский район, с. Каневское.

Также на балансе зарегистрировано 3 единицы транспортных средств 2002 – 2019 года выпуска. Находящиеся в собственности акционерного общества объекты недвижимости расположены на 5 зарегистрированных единицах земельных участков общей площадью 2,9 га.

Известно, что по состоянию на 31 марта 2025 года часть недвижимого имущества общества общей площадью 364,56 метров квадратных передана в аренду в соответствии с тремя договорами.

"Среди преимуществ объекта - большая общая площадь помещений и земельного участка. Дополнительными преимуществами объекта приватизации является развитая инфраструктура, подключение к коммуникациям и отсутствие каких-либо целевых ограничений. Поэтому для нового собственника это удачный инвестиционный объект с большим потенциалом развития", - отметили в Фонде госимущества .

Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение задолженности по заработной плате и перед бюджетом в течение 12 месяцев и не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев. Средняя численность работников по состоянию на конец марта составила 80 человек.

Попытки приватизации "Институт титана"

"Институт титана" не в первый раз выставляется на приватизацию. 25 сентября и 3 октября 2024 года были объявлены аукционы в системе Prozorro .Продажи. Тогда 100% уставного капитала института было оценено в 48,83 млн. грн. Однако аукционы были отменены. Позже, в январе АО "Институт титана" снова выставили на аукцион по приватизации по цене 97,7 млн грн, но безуспешно — торги не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Справка

АО "Институт титана" – единственное в Европе комплексное научно-исследовательское и проектное учреждение в области производства титана и магния, первичной цветной металлургии. Предприятие имеет более 60 лет успешной деятельности, а также сертифицированную систему менеджмента качества в области проектно-конструкторских работ в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015.

Напомним, на электронных торгах "Прозорро" во второй половине 2025 года продадут заводы и предприятия, некоторые ранее работали на оборонный комплекс.