На аукціон з приватизації знову виставлено "Інститут титану" у Запоріжжі: яка стартова ціна лоту

Фонду держмайна оголосив онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Інститут титану", що становить 75,3 тисячі акцій. Аукціон пройде 12 серпня 2025 року у системі “Prozorro.Продажі”. Стартова ціна лоту — 99,77 млн гривень без ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Фонду державного майна України.

Які об’єкти "Інституту титану" виставлено на аукціон?

На аукціон приватизації виставлено 56 об'єктів нерухомого майна, які розташовані у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Всі вони належать АТ "Інститут титану", мають загальну площу 26,48 тисяч метрів квадратних, та розташовані за адресами:

Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180;



Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новицького Якова, буд. 6а;

Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новицького Якова, буд. 6а; Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 14, 16;

Запорізька область, Запорізький район, с. Канівське.

Також на балансі зареєстровано 3 одиниці транспортних засобів 2002–2019 року випуску. Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності акціонерного товариства, розташовані на 5 зареєстрованих одиницях земельних ділянок загальною площею 2,9 га.

Відомо, що станом на 31 березня 2025 року частину нерухомого майна товариства загальною площею 364,56 метрів квадратних передано в оренду відповідно до трьох договорів.

"Серед переваг об’єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки. Додатковими перевагами об'єкта приватизації є розвинена інфраструктура, підключення до комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень. Тому для нового власника це вдалий інвестиційний об'єкт з великим потенціалом розвитку", — зазначили у Фонді держмайна.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом протягом 12 місяців та не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців. Середньооблікова чисельність працівників станом на кінець березня склала 80 осіб.

Спроби приватизації "Інституту титану"

"Інститут титану" не вперше виставляється на приватизацію. 25 вересня та 3 жовтня 2024 року були оголошені аукціони у системі Prozorro.Продажі. Тоді 100% статутного капіталу інституту було оцінені у 48,83 млн грн. Однак аукціони було скасовано. Пізніше, у січні АТ "Інститут титану" знову виставили на аукціон з приватизації за ціною 97,7 млн грн, але безуспішно — торги не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Довідково

АТ "Інститут титану" – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проєктна установа у галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії. Підприємство має понад 60 років успішної діяльності, а також сертифіковану систему менеджменту якості у галузі проєктно-конструкторських робіт відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

Нагадаємо, на електронних торгах "Prozorro.Продажі" у другій половині 2025 року продадуть заводи і підприємства, деякі раніше працювали на оборонний комплекс.