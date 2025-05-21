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В Черновицкой области расширят природоохранные территории почти на 5,5 тыс. гектаров
Кабмин согласовал изменение целевого назначения государственных земель на территории Вижницкого района Черновицкой области. Участки лесохозяйственного назначения перейдут в категорию природно-заповедных, что усугубит их природоохранный статус.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Как отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, эти земли будут переданы в постоянное пользование национальному парку "Черемоський" — для сохранения наиболее отдаленных и неприкосновенных территорий в Украине.
Именно здесь сохранились вековые леса с богатым биоразнообразием, где обитают бурые медведи, рыси, косули, волки, кабаны. Также здесь произрастают редкие виды мировой флоры, например Чернянка карпатская.
По ее словам, всего в прошлом году более 10,2 тыс. га земель получили в постоянное пользование наши парки – Подольские Товтры, Днестровский каньон, Нобельский, Нижнесульский, Кармелюковое Подолье.
Гринчук подчеркнула, что до конца текущего года планируется передать около 14 тыс. га национальным природным паркам "Вижницкий", "Кармелюковое Подолье" и "Верховинский".
Напомним, самый большой участок "Земельного банка" отдан в субаренду на 14 лет компании "Кодацкое — Агро". Победитель торгов уже уплатил годовую плату — 78,6 миллиона гривен по НДС.