У Чернівецькій області розширять природоохоронні території на майже 5,5 тис. гектарів

Кабмін погодив зміну цільового призначення державних земель на території Вижницького району Чернівецької області. Ділянки лісогосподарського призначення перейдуть до категорії природно-заповідних, що посилить їхній природоохоронний статус.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як зазначила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, ці землі будуть передані у постійне користування національному природному парку "Черемоський" - для збереження найбільш віддалених і недоторканих територій в Україні.

Саме тут збереглися вікові ліси з багатим біорізноманіттям, де мешкають бурі ведмеді, рисі, косулі, вовки, кабани. Також тут ростуть рідкісні види світової флори, наприклад Чорнянка карпатська.

За її словами, загалом минулого року понад 10,2 тис. га земель отримали в постійне користування наші парки - Подільські Товтри, Дністровський каньйон, Нобельський, Нижньосульський, Кармелюкове Поділля.

Гринчук наголосила, що до кінця поточного року планується передати майже 14 тис. га національним природним паркам "Вижницький", "Кармелюкове Поділля" та "Верховинський".

Нагадаємо, найбільша ділянка "Земельного банку" віддана в суборенду на 14 років компанії "Кодацьке - Агро". Переможець торгів уже сплатив річну плату — 78,6 мільйона гривень з ПДВ.