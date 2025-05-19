Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,03

EUR

46,45

+0,07

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

46,70

46,50

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На фоне увеличения в Азии количества случаев Covid-19 выросли акции производителей тест-систем и вакцин

график, рост акций
Акции изготовителей тест-систем и вакцин от Covid-19 резко возросли. / Freepik

В понедельник, 19 мая, акции производителей тест-систем и лекарств для диагностики Covid-19 в Азии выросли после всплеска случаев заболевания. Больше всего подорожали акции южнокорейского производителя диагностических наборов Sugentech – на 29%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию Вloomberg.

В Японии акции производителя вакцины от коронавируса Daiichi Sankyo выросли на 7,4%. Также в Гонконге акции Shanghai Junshi Biosciences подорожали на 4,3%.

Акции корейских производителей тест-систем на COVID, включая Humasis, LabGenomics, Seegene и SD Biosensor также выросли в понедельник. Акции производителя вакцин от коронавируса SK Bioscience подскочили на 7,2%.

Органы здравоохранения в Гонконге и Сингапуре предупредили, что количество случаев заболевания Covid-19 резко возрастает, поскольку волна эпидемии распространяется по Азии. Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, Китай находится на пути к тому, чтобы волна Covid достигла пика лета 2024 года.

"После возобновления нормальной жизни в Гонконге наблюдались циклы активных периодов Covid-19 каждые шесть-девять месяцев. Мы ожидаем, что уровень активности Covid-19 останется на высшем уровне по крайней мере в течение следующих нескольких недель", — сказал Эдвин Цуй, чиновник Гонконгского центра здравоохранения.

В прошлом месяце Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) продлило период сезонной вакцинации от Covid-19   на два месяца до конца июня, порекомендовав людям в возрасте 65 лет и старше, большинству лиц с ослабленным иммунитетом, пациентам больниц и находящимся в учреждениях больным сделать прививку вакциной JN.1 и BioNTech SE.

"За последние три года Covid-19 все чаще встречается не только зимой, но и летом, поэтому рекомендуется привиться как можно раньше, чтобы обеспечить достаточный период иммунитета", — говорится в заявлении KDCA.

Напомним, акции индийских фармацевтических компаний упали на 1,6% в понедельник, 12 мая, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах снизить цены на лекарства в США на 30-80%.

Автор:
Татьяна Ковальчук