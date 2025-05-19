На тлі збільшення в Азії кількості випадків Covid-19 зросли акції виробників тест-систем і вакцин

У понеділок, 19 травня, акції виробників тест-систем та ліків для діагностики Covid-19 в Азії зросли після сплеску випадків захворювання. Найбільше подорожчали акції південнокорейського виробника діагностичних наборів Sugentech — на 29%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію Вloomberg.

У Японії акції виробника вакцини від коронавірусу Daiichi Sankyo зросли на 7,4% Також у Гонконгу акції Shanghai Junshi Biosciences подорожчали на 4,3%.

Акції корейських виробників тест-систем на COVID, включаючи Humasis, LabGenomics, Seegene та SD Biosensor, також виросли у понеділок. Акції виробника вакцин від коронавірусу SK Bioscience підскочили на 7,2%.

Органи охорони здоров'я у Гонконгу та Сінгапурі попередили, що кількість випадків захворювання Covid-19 різко зростає, оскільки хвиля епідемії поширюється Азією. Згідно з даними Китайського центру з контролю та профілактики захворювань, Китай перебуває на шляху до того, щоб хвиля Covid досягла піку літа 2024 року.

"Після відновлення нормального життя в Гонконгу спостерігалися цикли активних періодів Covid-19 кожні шість-дев'ять місяців. Ми очікуємо, що рівень активності Covid-19 залишиться на вищому рівні принаймні протягом наступних кількох тижнів ", — сказав Едвін Цуй, чиновник Гонконзького центру з охорони здоров'я.

Минулого місяця Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) продовжило період сезонної вакцинації від Covid-19 на два місяці до кінця червня, порекомендувавши людям віком 65 років і старше, більшості осіб з ослабленим імунітетом, пацієнтам лікарень та особам, які перебувають в установах, зробити щеплення вакциною JN.1 та BioNTech SE.

"За останні три роки Covid-19 все частіше зустрічається не тільки взимку, але і влітку, тому рекомендується зробити щеплення якомога раніше, щоб забезпечити достатній період імунітету", — йдеться у заяві KDCA.

Нагадаємо, акції індійських фармацевтичних компаній впали на 1,6% у понеділок, 12 травня, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про плани знизити ціни на ліки в США на 30-80%.